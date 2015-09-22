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Daniellou
Manière d'aborder une fille
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945
Un homme arrive en courant vers trois femmes
Fait un petit saut de cabri
et lâche un joli prout

et poursuit sa course

Contribution le : 22/07 10:14:32
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MYRRZINN
Re: Manière d'aborder une fille
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3778
Karma: 6001
Quelle pétulance !

Contribution le : 22/07 16:50:14
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Meph974
Re: Manière d'aborder une fille
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1461
Karma: 812
On vois celle qui ont de l'humour du pet au moins.

Contribution le : 22/07 18:43:13
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