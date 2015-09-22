|Daniellou
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Manière d'aborder une fille
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Un homme arrive en courant vers trois femmes
Fait un petit saut de cabri
et lâche un joli prout
et poursuit sa course
Contribution le : 22/07 10:14:32
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Quelle pétulance !
Contribution le : 22/07 16:50:14
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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On vois celle qui ont de l'humour du pet au moins.
Contribution le : 22/07 18:43:13
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