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Daniellou
Prendre les mensurations d'un ours
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5933

Contribution le : 22/07 10:15:00
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MYRRZINN
Re: Prendre les mensurations d'un ours
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3776
Karma: 6000
C'est juste pour voir si y'a assez de fourrure pour le futur manteau de madame.

Contribution le : 22/07 16:44:58
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Meph974
Re: Prendre les mensurations d'un ours
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1460
Karma: 811
L'ours à l'air plus sympa que le mec en tout cas.

Contribution le : 22/07 18:42:13
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FMJ65
Re: Prendre les mensurations d'un ours
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17970
Karma: 7631
Le plus dur est devant : lui annoncer qu'il va falloir sérieusement se mettre au régime !

Contribution le : 22/07 22:22:05
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