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Daniellou Prendre les mensurations d'un ours 7 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5933 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 22/07 10:15:00

MYRRZINN Re: Prendre les mensurations d'un ours 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3776 Karma: 6000 C'est juste pour voir si y'a assez de fourrure pour le futur manteau de madame.

Contribution le : 22/07 16:44:58

Meph974 Re: Prendre les mensurations d'un ours 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1460 Karma: 811 L'ours à l'air plus sympa que le mec en tout cas.

Contribution le : 22/07 18:42:13

FMJ65 Re: Prendre les mensurations d'un ours 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17970 Karma: 7631 Le plus dur est devant : lui annoncer qu'il va falloir sérieusement se mettre au régime !

Contribution le : 22/07 22:22:05