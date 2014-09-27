|Daniellou
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Prendre les mensurations d'un ours
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 22/07 10:15:00
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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C'est juste pour voir si y'a assez de fourrure pour le futur manteau de madame.
Contribution le : 22/07 16:44:58
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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L'ours à l'air plus sympa que le mec en tout cas.
Contribution le : 22/07 18:42:13
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Le plus dur est devant : lui annoncer qu'il va falloir sérieusement se mettre au régime !
Contribution le : 22/07 22:22:05
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