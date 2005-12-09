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Daniellou
Rolls Royce VS plot rétractable
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 5932

Contribution le : 22/07 10:17:13
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blahmeuh
Re: Rolls Royce VS plot rétractable
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2211
Karma: 555
Voiture avec chauffeur = chauffeur responsable, d'où le sourire des passagers 🙂

Contribution le : 22/07 10:32:20
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Gog077
Re: Rolls Royce VS plot rétractable
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2794
Karma: 1563
C'est véridique cette vidéo ? Ça paraît n'importe quoi la voiture qui se vide de partout pour si peut (j'imagine que ça serait plus pour la direction ou les freins, mais quand même) + le gars qui force avec une roue bloquée avec une Rolls au lieu de limiter la casse

Contribution le : 22/07 11:50:12
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FMJ65
Re: Rolls Royce VS plot rétractable
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17970
Karma: 7631
Et hop ! 50k£ !!!

Contribution le : 22/07 12:20:05
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MYRRZINN
Re: Rolls Royce VS plot rétractable
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3776
Karma: 6000
Purge du liquide de freins effectuée !

Contribution le : 22/07 16:41:32
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Crazy-13
Re: Rolls Royce VS plot rétractable
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
Faut dire que depuis son volant, on ne voit pas ce qui se trouve à cette hauteur, à cause du long capot bombé qui masque la vue.

Contribution le : 21/08 23:32:23
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