|Daniellou
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Rolls Royce VS plot rétractable
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 22/07 10:17:13
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Voiture avec chauffeur = chauffeur responsable, d'où le sourire des passagers
Contribution le : 22/07 10:32:20
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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C'est véridique cette vidéo ? Ça paraît n'importe quoi la voiture qui se vide de partout pour si peut (j'imagine que ça serait plus pour la direction ou les freins, mais quand même) + le gars qui force avec une roue bloquée avec une Rolls au lieu de limiter la casse
Contribution le : 22/07 11:50:12
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Et hop ! 50k£ !!!
Contribution le : 22/07 12:20:05
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|MYRRZINN
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Purge du liquide de freins effectuée !
Contribution le : 22/07 16:41:32
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
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Faut dire que depuis son volant, on ne voit pas ce qui se trouve à cette hauteur, à cause du long capot bombé qui masque la vue.
Contribution le : 21/08 23:32:23
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