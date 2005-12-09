Rolls Royce VS plot rétractable



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2794 Karma: 1563

C'est véridique cette vidéo ? Ça paraît n'importe quoi la voiture qui se vide de partout pour si peut (j'imagine que ça serait plus pour la direction ou les freins, mais quand même) + le gars qui force avec une roue bloquée avec une Rolls au lieu de limiter la casse

Contribution le : 22/07 11:50:12