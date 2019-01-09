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Daniellou
Barman pas très doué pour faire les cocktails
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945


Déjà, il en fout partout et ensuite, il en fout partout

Contribution le : 22/07 10:20:37
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MYRRZINN
Re: Barman pas très doué pour faire les cocktails
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3778
Karma: 6001
"Au Tord boyaux", le patron s'appelle Bruno... (Pierre Perret)

Contribution le : 22/07 16:34:19
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domi13180
Re: Barman pas très doué pour faire les cocktails
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2001
Karma: 5462
C'est pour lui que Mister cocktail existe.

Contribution le : 23/07 22:33:55
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