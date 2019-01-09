|Daniellou
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Barman pas très doué pour faire les cocktails
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Déjà, il en fout partout et ensuite, il en fout partout
Contribution le : 22/07 10:20:37
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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"Au Tord boyaux", le patron s'appelle Bruno... (Pierre Perret)
Contribution le : 22/07 16:34:19
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|domi13180
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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C'est pour lui que Mister cocktail existe.
Contribution le : 23/07 22:33:55
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