|Daniellou
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Une fille s'est enfermée dehors
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Les clés sont là, à portée de main
Contribution le : 22/07 10:22:03
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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j'adore
Contribution le : 22/07 10:29:01
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|Wiliwilliam
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6 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Et la clé est soudée au porte-clé bien sûr
Contribution le : 22/07 11:51:40
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Wiliwilliam
Contribution le : 22/07 12:49:16
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|Loom-
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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C'est ce que le disait c'est ridicule, suffis de retirer la clé.
Contribution le : 22/07 12:55:16
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|Daniellou
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0 #6
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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'fectivement...
Ça ferait un super nouveau couplet pour cette chanson d'un monument de la philosophie française contemporaine :
Ben t'es con
Contribution le : 22/07 13:31:20
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|Meph974
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Certain ne sais pas cuire un oeuf, elle ne sais pas comment retiré la clé de l'anneau car ne l'a jamais fait, et par peur de cassé... j'essaye de faire l'avocat du diable... mais dur a défendre certains cas quand même...
Contribution le : 22/07 14:55:41
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|Crazy-13
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1 #8
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Elle est bonne pour appeler un serrurier.
Contribution le : 21/08 23:30:14
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