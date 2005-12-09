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Daniellou Une fille s'est enfermée dehors 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945 Vous navigateur est trop vieux

Les clés sont là, à portée de main

Contribution le : 22/07 10:22:03

Wiliwilliam Re: Une fille s'est enfermée dehors 6 #3

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41632 Karma: 21335 Et la clé est soudée au porte-clé bien sûr

Contribution le : 22/07 11:51:40

Loom- Re: Une fille s'est enfermée dehors 0 #5

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11243 Karma: 4802 C'est ce que le disait c'est ridicule, suffis de retirer la clé.

Contribution le : 22/07 12:55:16

Daniellou Re: Une fille s'est enfermée dehors 0 #6

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2836 Karma: 5945 'fectivement...

Ça ferait un super nouveau couplet pour cette chanson d'un monument de la philosophie française contemporaine :



Ben t'es con

Contribution le : 22/07 13:31:20

Meph974 Re: Une fille s'est enfermée dehors 0 #7

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1461 Karma: 812 Certain ne sais pas cuire un oeuf, elle ne sais pas comment retiré la clé de l'anneau car ne l'a jamais fait, et par peur de cassé... j'essaye de faire l'avocat du diable... mais dur a défendre certains cas quand même...

Contribution le : 22/07 14:55:41