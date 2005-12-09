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Daniellou
Une fille s'est enfermée dehors
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945

Les clés sont là, à portée de main

Contribution le : 22/07 10:22:03
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blahmeuh
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2212
Karma: 556
j'adore 😃

Contribution le : 22/07 10:29:01
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Wiliwilliam
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 6  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41632
Karma: 21335
Et la clé est soudée au porte-clé bien sûr

Contribution le : 22/07 11:51:40
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alfosynchro
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21185
Karma: 8830
@Wiliwilliam 😃

Contribution le : 22/07 12:49:16
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Loom-
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
C'est ce que le disait c'est ridicule, suffis de retirer la clé.

Contribution le : 22/07 12:55:16
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Daniellou
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2836
Karma: 5945
'fectivement...
Ça ferait un super nouveau couplet pour cette chanson d'un monument de la philosophie française contemporaine :

Ben t'es con

Contribution le : 22/07 13:31:20
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Meph974
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1461
Karma: 812
Certain ne sais pas cuire un oeuf, elle ne sais pas comment retiré la clé de l'anneau car ne l'a jamais fait, et par peur de cassé... j'essaye de faire l'avocat du diable... mais dur a défendre certains cas quand même...

Contribution le : 22/07 14:55:41
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Crazy-13
Re: Une fille s'est enfermée dehors
 1  #8
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10078
Elle est bonne pour appeler un serrurier. 🤣

Contribution le : 21/08 23:30:14
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