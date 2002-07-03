|Kilroy1
|
Sauver son ami d'une électrocution
|
7 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31237
|
Contribution le : 22/07 19:39:51
|Signaler
|Sebseb57
|
0 #2
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 14/07/2020 11:24
Post(s): 42
|
Il à eu de la chance de ne pas se faire toucher par le portail après coup.
Contribution le : 22/07 20:39:14
|Signaler
|Drakkaru
|
1 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4975
Karma: 2479
|
Y'avait le plaquage sinon, un peu moins violent mais tout aussi efficace
Contribution le : 23/07 01:28:50
|Signaler
|Koreus
|
0 #4
|
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77813
Karma: 39540
|
Contribution le : 23/07 09:11:03
|Signaler
|Loom-
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
|
Ouais c'est bizzare cz truc jaune on dirait un faux rajout sur la vidéo.
Contribution le : 23/07 10:16:34
|Signaler
|Lantiponner
|
0 #6
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 776
Karma: 630
|
J'ai trouvé ça étrange aussi, on dirait effectivement un montage sur la vidéo pour ajouter une fausse étincelle.
Contribution le : 23/07 10:41:03
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #7
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21188
Karma: 8830
|
@Koreus
Un arc électrique ne me paraît pas improbable.
Contribution le : 23/07 11:17:27
|Signaler
|blahmeuh
|
0 #8
|
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2216
Karma: 556
|
@Koreus c'est un rajout pour signifier l'endroit où le sauveur va frapper
Contribution le : 24/07 09:00:18
|Signaler