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Kilroy1
Sauver son ami d'une électrocution
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31237

https://www.reddit.com/comments/1v3lt0k

Contribution le : 22/07 19:39:51
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Sebseb57
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 14/07/2020 11:24
Post(s): 42
Il à eu de la chance de ne pas se faire toucher par le portail après coup.

Contribution le : 22/07 20:39:14
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Drakkaru
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 12/08/2012 00:23
Post(s): 4975
Karma: 2479
Y'avait le plaquage sinon, un peu moins violent mais tout aussi efficace 🤣

Contribution le : 23/07 01:28:50
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Koreus
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77813
Karma: 39540
C'est quoi ce truc jaune juste avant le coup de pied ? 🫠


Contribution le : 23/07 09:11:03
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Loom-
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Ouais c'est bizzare cz truc jaune on dirait un faux rajout sur la vidéo.

Contribution le : 23/07 10:16:34
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Lantiponner
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 776
Karma: 630
J'ai trouvé ça étrange aussi, on dirait effectivement un montage sur la vidéo pour ajouter une fausse étincelle.

Contribution le : 23/07 10:41:03
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alfosynchro
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21188
Karma: 8830
@Koreus
Un arc électrique ne me paraît pas improbable.

Contribution le : 23/07 11:17:27
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blahmeuh
Re: Sauver son ami d'une électrocution
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2216
Karma: 556
@Koreus c'est un rajout pour signifier l'endroit où le sauveur va frapper

Contribution le : 24/07 09:00:18
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