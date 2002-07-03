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Kilroy1 Sauver son ami d'une électrocution 7 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22462 Karma: 31237

https://www.reddit.com/comments/1v3lt0k

Contribution le : 22/07 19:39:51

Sebseb57 Re: Sauver son ami d'une électrocution 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 14/07/2020 11:24 Post(s): 42 Il à eu de la chance de ne pas se faire toucher par le portail après coup.

Contribution le : 22/07 20:39:14

Drakkaru Re: Sauver son ami d'une électrocution 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4975 Karma: 2479 Y'avait le plaquage sinon, un peu moins violent mais tout aussi efficace

Contribution le : 23/07 01:28:50

Loom- Re: Sauver son ami d'une électrocution 0 #5

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11243 Karma: 4802 Ouais c'est bizzare cz truc jaune on dirait un faux rajout sur la vidéo.

Contribution le : 23/07 10:16:34

Lantiponner Re: Sauver son ami d'une électrocution 0 #6

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 776 Karma: 630 J'ai trouvé ça étrange aussi, on dirait effectivement un montage sur la vidéo pour ajouter une fausse étincelle.

Contribution le : 23/07 10:41:03

alfosynchro Re: Sauver son ami d'une électrocution 0 #7

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21188 Karma: 8830 @Koreus

Un arc électrique ne me paraît pas improbable.

Contribution le : 23/07 11:17:27

blahmeuh Re: Sauver son ami d'une électrocution 0 #8

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2216 Karma: 556 @Koreus c'est un rajout pour signifier l'endroit où le sauveur va frapper

Contribution le : 24/07 09:00:18