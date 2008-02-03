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Kilroy1
Des systèmes solaires dans des boules de verre
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22438
Karma: 31187

https://www.reddit.com/comments/1v36d5f

Contribution le : 22/07 20:17:39
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JackVance
Re: Des systèmes solaires dans des boules de verre
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1178
Karma: 1177
Magnifique...

Il fait des bracelets aussi !



Pour ceux qui veulent craquer :
https://www.justglassit.fr/

Contribution le : 22/07 20:48:50
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alfosynchro
Re: Des systèmes solaires dans des boules de verre
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21161
Karma: 8827
Peut-être pas des systèmes solaires, disons plutôt des galaxies.

Chouette boulot !

Contribution le : 22/07 21:09:47
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