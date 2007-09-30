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Lantiponner
Une femme donne le sein à une chèvre
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1r4nltq

Je ne sais pas si c'est IA (je n'ai pas repéré d'anomalie) ou si elle a un biberon sous son vêtement, j'espère juste qu'elle ne fait pas vraiment téter la chèvre.:x

Contribution le : 23/07 10:58:37
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alfosynchro
Re: Une femme donne le sein à une chèvre
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21199
Karma: 8834
Si c'était un chevreau orphelin, je comprendrais. Mais là, ça ressemble plus à une chèvre adulte, non ?

D'après ChatGPT, c'est un comportement possible soit pour sauver un jeune animal orphelin ou dont la mère est malade, soit une vidéo mise en scène pour le buzz.

Contribution le : 23/07 11:15:01
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Wiliwilliam
Re: Une femme donne le sein à une chèvre
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :

@Lantiponner a écrit:
Je ne sais pas si c'est IA (je n'ai pas repéré d'anomalie) ou si elle a un biberon sous son vêtement, j'espère juste qu'elle ne fait pas vraiment téter la chèvre. :x


Pourquoi titrer comme ça alors? 🤔

Contribution le : 23/07 11:21:04
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Lantiponner
Re: Une femme donne le sein à une chèvre
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 634
@Wiliwilliam
Ben parce que c'est ce que la vidéo montre.

Contribution le : 23/07 11:55:45
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Krogoth
Re: Une femme donne le sein à une chèvre
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
Post(s): 4803
Karma: 1935
C'est cette brave Margot?

Contribution le : 23/07 21:24:28
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