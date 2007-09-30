|Lantiponner
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Une femme donne le sein à une chèvre
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1 #1
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https://www.reddit.com/comments/1r4nltq
Je ne sais pas si c'est IA (je n'ai pas repéré d'anomalie) ou si elle a un biberon sous son vêtement, j'espère juste qu'elle ne fait pas vraiment téter la chèvre.:x
Contribution le : 23/07 10:58:37
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Si c'était un chevreau orphelin, je comprendrais. Mais là, ça ressemble plus à une chèvre adulte, non ?
D'après ChatGPT, c'est un comportement possible soit pour sauver un jeune animal orphelin ou dont la mère est malade, soit une vidéo mise en scène pour le buzz.
Contribution le : 23/07 11:15:01
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Citation :
Pourquoi titrer comme ça alors?
Contribution le : 23/07 11:21:04
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|Lantiponner
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0 #4
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@Wiliwilliam
Ben parce que c'est ce que la vidéo montre.
Contribution le : 23/07 11:55:45
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|Krogoth
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0 #5
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Je masterise !
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C'est cette brave Margot?
Contribution le : 23/07 21:24:28
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