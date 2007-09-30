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Lantiponner Une femme donne le sein à une chèvre 1 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 786 Karma: 634

https://www.reddit.com/comments/1r4nltq



Je ne sais pas si c'est IA (je n'ai pas repéré d'anomalie) ou si elle a un biberon sous son vêtement, j'espère juste qu'elle ne fait pas vraiment téter la chèvre.:x Je ne sais pas si c'est IA (je n'ai pas repéré d'anomalie) ou si elle a un biberon sous son vêtement, j'espère juste qu'elle ne fait pas vraiment téter la chèvre.:x

Contribution le : 23/07 10:58:37

alfosynchro Re: Une femme donne le sein à une chèvre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21199 Karma: 8834 Si c'était un chevreau orphelin, je comprendrais. Mais là, ça ressemble plus à une chèvre adulte, non ?



D'après ChatGPT, c'est un comportement possible soit pour sauver un jeune animal orphelin ou dont la mère est malade, soit une vidéo mise en scène pour le buzz.

Contribution le : 23/07 11:15:01

Wiliwilliam Re: Une femme donne le sein à une chèvre 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41639 Karma: 21367

@Lantiponner a écrit:

Je ne sais pas si c'est IA (je n'ai pas repéré d'anomalie) ou si elle a un biberon sous son vêtement, j'espère juste qu'elle ne fait pas vraiment téter la chèvre. :x



Pourquoi titrer comme ça alors? Citation :Pourquoi titrer comme ça alors?

Contribution le : 23/07 11:21:04