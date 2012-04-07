Boycotter les projets de contournement de vérification d'âge sur internet



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2263 Karma: 2365

Il fait trop chaud et trop de fatigue de mon coté... j'ai lu une premiere fois le texte avant la video, je me suis dit "mais il est con ??", j'ai relu, j'ai confirmé "oui il est bien con". C'est seulement a la 3eme lecture que j'ai lu la suite et la reponse de blameuh pour comprendre le second degré ^^



Perso ca va etre expeditif (et j'ai toujours été assez intransigeant sur la chienlit du net qui s'est installé petit a petit : trop de pub, je vais pas sur le site (meme si maintenant les bloqueurs ou meme juste brave en navigateur suffisent), une inscription non necessaire, a l'epoque ou j'avais un bloqueur de script manuel, si trop de script detecté => je vais plus sur le site.

Je vais certainement rapidement etre incapable d'aller a plein d'endroit et bah ce sera l'occasion de se detacher du net. Ca prend bien trop de place dans mon temps et vu ce que devient le eb en general, avec l'IA, les fuites de données, les vols et recuperation de données quoiqu'on fasse... j'ai de plus en plus l'impression de frequenter un lieu toxique plein de produit corrosif avec une tenue pas adaptée. Et on rajoute tous les 4 matins un nouveau produit toxique si t'as le malheur de changer de tenue ^^



Serions nous plus malheureux sans net (passé une periode d'adaptation) ?

Contribution le : 24/07 15:24:55