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Lantiponner
Un bricoleur avec de bons réflexes
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 634

https://www.reddit.com/comments/1p5hk10

Un homme utilise une disqueuse dans son atelier, quand celle-ci saute et se prend dans son t-shirt. Il a la bonne idée de débrancher l'outil.

Contribution le : 23/07 12:25:50
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FMJ65
Re: Un bricoleur avec de bons réflexes
 4  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Il meule en tee-shirt, bras nus, la pièce à meuler juste tenue à la main sans gant. Au moins il a l'air de porter des lunette de sécurité, c'est déjà ça !

Contribution le : 23/07 15:07:12
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