|Lantiponner
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Un bricoleur avec de bons réflexes
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2 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1p5hk10
Un homme utilise une disqueuse dans son atelier, quand celle-ci saute et se prend dans son t-shirt. Il a la bonne idée de débrancher l'outil.
Contribution le : 23/07 12:25:50
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|FMJ65
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4 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Il meule en tee-shirt, bras nus, la pièce à meuler juste tenue à la main sans gant. Au moins il a l'air de porter des lunette de sécurité, c'est déjà ça !
Contribution le : 23/07 15:07:12
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