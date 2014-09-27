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Lantiponner Un bricoleur avec de bons réflexes 2 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 786 Karma: 634

https://www.reddit.com/comments/1p5hk10



Un homme utilise une disqueuse dans son atelier, quand celle-ci saute et se prend dans son t-shirt. Il a la bonne idée de débrancher l'outil. Un homme utilise une disqueuse dans son atelier, quand celle-ci saute et se prend dans son t-shirt. Il a la bonne idée de débrancher l'outil.

Contribution le : 23/07 12:25:50

FMJ65 Re: Un bricoleur avec de bons réflexes 4 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17974 Karma: 7631 Il meule en tee-shirt, bras nus, la pièce à meuler juste tenue à la main sans gant. Au moins il a l'air de porter des lunette de sécurité, c'est déjà ça !

Contribution le : 23/07 15:07:12