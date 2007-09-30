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Lantiponner
Sauver un 4x4 du sable puis de l'eau
 2  #1
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https://www.reddit.com/comments/1p4ilqc


Je ne m'attendais pas à ce que le 4x4 ressorte de l'eau, mais j'ai de gros doutes sur le fait qu'il tourne encore correctement après la coupure de la vidéo. C'est jamais bon quand tout est submergé, même un court moment.

Contribution le : 23/07 12:38:04
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alfosynchro
Re: Sauver un 4x4 du sable puis de l'eau
 1  #2
Je poste trop
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Ce qui me surprend c'est qu'au début de la vidéo seules les roues avant tournent. Venant d'un 4x4, on pourrait s'attendre à ce que les roues arrières en fassent autant, non ?

Contribution le : 23/07 17:21:39
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Krogoth
Re: Sauver un 4x4 du sable puis de l'eau
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
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@alfosynchro différentiel autobloquant peut être.

Contribution le : 23/07 21:18:43
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Gog077
Re: Sauver un 4x4 du sable puis de l'eau
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@alfosynchro je sais pas si c'est comme ça sur tous les 4x4 mais pour en avoir essayé un récemment pour la première fois je pouvais passer à la volée du mode traction au mode 4x4, le mode 4x4 était même déconseillé sur l'asphalte (surconso et soit disant mauvais pour la transmission)

Contribution le : 24/07 10:20:57
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Lantiponner
Re: Sauver un 4x4 du sable puis de l'eau
 0  #5
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@Gog077
J'ai toujours été dans des 4x4 qui pouvaient effectivement basculer du mode 4x4 au mode 2 roues.

Contribution le : 24/07 10:57:45
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