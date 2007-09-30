Sauver un 4x4 du sable puis de l'eau



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2795 Karma: 1562

@alfosynchro je sais pas si c'est comme ça sur tous les 4x4 mais pour en avoir essayé un récemment pour la première fois je pouvais passer à la volée du mode traction au mode 4x4, le mode 4x4 était même déconseillé sur l'asphalte (surconso et soit disant mauvais pour la transmission)

Contribution le : 24/07 10:20:57