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Daniellou
Voler une boisson devant les policiers
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2868
Karma: 5989

Contribution le : 23/07 15:19:52
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alfosynchro
Re: Voler une boisson devant les policiers
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21205
Karma: 8837
@Daniellou
... et devant la caméra de surveillance.

Contribution le : 23/07 17:16:44
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Crazy-13
Re: Voler une boisson devant les policiers
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
Pfff c'est pas y faire, il suffisait de se servir l'air de rien, et de repartir boisson bien en vu dans la main, et ça passait inaperçu.

Contribution le : 23/08 00:46:18
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