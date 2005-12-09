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Daniellou Voler une boisson devant les policiers 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2868 Karma: 5989 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 23/07 15:19:52

Crazy-13 Re: Voler une boisson devant les policiers 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10079 Pfff c'est pas y faire, il suffisait de se servir l'air de rien, et de repartir boisson bien en vu dans la main, et ça passait inaperçu.

Contribution le : 23/08 00:46:18