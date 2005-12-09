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Daniellou
Plongeon presque sans plouf, enfin sans éclaboussures
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2868
Karma: 5989

Contribution le : 23/07 15:22:52
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Wiliwilliam
Re: Plongeon presque sans plouf, enfin sans éclaboussures
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41641
Karma: 21371
Faire ça, en ayant fait ce qu'il a fait juste avant. 🔥

Contribution le : 23/07 15:37:03
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Crazy-13
Re: Plongeon presque sans plouf, enfin sans éclaboussures
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
il a totalement raté sa réception, pas une seule éclaboussure à l'horizon. 😦

Contribution le : 23/08 00:45:08
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Bouroski
Re: Plongeon presque sans plouf, enfin sans éclaboussures
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 23/10/2016 22:08
Post(s): 2390
Karma: 1570
C'est de la bombe

Contribution le : 23/08 04:33:04
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