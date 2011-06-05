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Daniellou Tir à l'arc en courbe 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2868 Karma: 5989 Un.monsieur visiblement très doué pour bander et tirer éclate deux ballons cachés derrière un gros poteau avec deux flèches tirées en même temps

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Contribution le : 23/07 15:29:30

MYRRZINN Re: Tir à l'arc en courbe 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3783 Karma: 6006

@Daniellou a écrit:

Un.monsieur visiblement très doué pour bander et tirer éclate deux ballons cachés derrière un gros poteau avec deux flèches tirées en même temps





Moi aussi, je suis très doué pour bander et tirer... Citation :Moi aussi, je suis très doué pour bander et tirer...

Contribution le : 23/07 17:19:03

Daniellou Re: Tir à l'arc en courbe 0 #4

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2868 Karma: 5989 MYRRZINN je préfère que tu ne me montres pas je préfère que tu ne me montres pas

Contribution le : 23/07 18:29:37