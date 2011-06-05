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Daniellou
Tir à l'arc en courbe
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2868
Karma: 5989
Un.monsieur visiblement très doué pour bander et tirer éclate deux ballons cachés derrière un gros poteau avec deux flèches tirées en même temps

Contribution le : 23/07 15:29:30
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alfosynchro
Re: Tir à l'arc en courbe
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21205
Karma: 8837
On n'arrête pas le progrès !

Contribution le : 23/07 17:14:33
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MYRRZINN
Re: Tir à l'arc en courbe
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6006
Citation :

@Daniellou a écrit:
Un.monsieur visiblement très doué pour bander et tirer éclate deux ballons cachés derrière un gros poteau avec deux flèches tirées en même temps


Moi aussi, je suis très doué pour bander et tirer...

Contribution le : 23/07 17:19:03
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Daniellou
Re: Tir à l'arc en courbe
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2868
Karma: 5989
@MYRRZINN je préfère que tu ne me montres pas 😁

Contribution le : 23/07 18:29:37
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