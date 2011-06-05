|Daniellou
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Tir à l'arc en courbe
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Un.monsieur visiblement très doué pour bander et tirer éclate deux ballons cachés derrière un gros poteau avec deux flèches tirées en même temps
Contribution le : 23/07 15:29:30
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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On n'arrête pas le progrès !
Contribution le : 23/07 17:14:33
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Citation :
Moi aussi, je suis très doué pour bander et tirer...
Contribution le : 23/07 17:19:03
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|Daniellou
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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@MYRRZINN je préfère que tu ne me montres pas
Contribution le : 23/07 18:29:37
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