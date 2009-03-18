|Kilroy1
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Avoir un cobra sur le ventre pendant la sieste
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 23/07 17:22:30
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ce suspense !
conclusion : ne jamais faire la sieste à l'extérieur en chemise !!!
Contribution le : 23/07 17:39:54
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|Chrys77
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Surtout ne pas péter !
Contribution le : 24/07 10:01:38
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