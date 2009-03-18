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Kilroy1
Avoir un cobra sur le ventre pendant la sieste
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22467
Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v48ek1

Contribution le : 23/07 17:22:30
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FMJ65
Re: Avoir un cobra sur le ventre pendant la sieste
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Ce suspense !
conclusion : ne jamais faire la sieste à l'extérieur en chemise !!!

Contribution le : 23/07 17:39:54
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Chrys77
Re: Avoir un cobra sur le ventre pendant la sieste
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
Surtout ne pas péter !

Contribution le : 24/07 10:01:38
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