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Kilroy1 Chandelier malin 4 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22467 Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v2fatc

Il ne fait pas assez clair, ce chandelier peut s'allumer tout seul en 3 Il ne fait pas assez clair, ce chandelier peut s'allumer tout seul en 3

Contribution le : 23/07 17:54:47

domi13180 Re: Chandelier malin 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2011 Karma: 5487 comme la partie centrale est plus courte, elle va couper la branche de gauche qui en tombant mettra le feu au tapis qui mettra le feu aux rideaux etc ...

Contribution le : 23/07 19:38:17

Mancuso Re: Chandelier malin 0 #3

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 435 Karma: 296 @domi13180 Et c'est à ce moment précis que l'on y verra le mieux.



C'est très ingénieux.

Contribution le : 24/07 09:05:06