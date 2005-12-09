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Kilroy1
Rend moi mon sac
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22467
Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v3q02f

Contribution le : 23/07 17:59:31
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MYRRZINN
Re: Rend moi mon sac
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6006
Chapardeur, malpoli, violent et con. Il coche toutes les cases pour réussir dans la vie.

Contribution le : 23/07 19:17:17
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FanfanLaTulipe
Re: Rend moi mon sac
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 687
Karma: 389
Citation :

@MYRRZINN a écrit:
Chapardeur, malpoli, violent et con. Il coche toutes les cases pour réussir dans la vie.


Il coche surtout toutes les cases pour devenir un bon acteur de cinéma. 😉

Contribution le : 23/07 21:07:48
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Crazy-13
Re: Rend moi mon sac
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
ça aurait été bien de le réaliser avant de lui coller une droite, et de lui renverser sa boisson parterre... 😁

Contribution le : 23/08 00:35:59
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