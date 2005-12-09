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Daniellou
Je veux mon petit déjeuner !
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2853
Karma: 5965
Un chien secoue sérieusement les jambes de son maître qui est encore sous la couette

Contribution le : 23/07 18:37:25
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Crazy-13
Re: Je veux mon petit déjeuner !
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
il essaie de réanimer sa jambe pour qu'il puisse se lever, c'est bien ça? 😁

Contribution le : 23/08 00:32:40
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FMJ65
Re: Je veux mon petit déjeuner !
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Il la mordrait que ça serait plus efficace pour le faire lever !

Contribution le : 23/08 12:16:29
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