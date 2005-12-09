|Daniellou
|
Je veux mon petit déjeuner !
|
8 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2853
Karma: 5965
|
Un chien secoue sérieusement les jambes de son maître qui est encore sous la couette
Contribution le : 23/07 18:37:25
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
|
il essaie de réanimer sa jambe pour qu'il puisse se lever, c'est bien ça?
Contribution le : 23/08 00:32:40
|Signaler
|FMJ65
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
|
Il la mordrait que ça serait plus efficace pour le faire lever !
Contribution le : 23/08 12:16:29
|Signaler