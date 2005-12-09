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Daniellou Je veux mon petit déjeuner ! 8 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2853 Karma: 5965 Un chien secoue sérieusement les jambes de son maître qui est encore sous la couette

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Contribution le : 23/07 18:37:25

Crazy-13 Re: Je veux mon petit déjeuner ! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10079 il essaie de réanimer sa jambe pour qu'il puisse se lever, c'est bien ça?

Contribution le : 23/08 00:32:40

FMJ65 Re: Je veux mon petit déjeuner ! 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17974 Karma: 7631 Il la mordrait que ça serait plus efficace pour le faire lever !

Contribution le : 23/08 12:16:29