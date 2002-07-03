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Daniellou
Prout de cheval
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2877
Karma: 5998
A priori, les canassons ne peuvent ni roter ni vomir, il faut donc bien que toute cette pression s'évacue par quelque part...

Contribution le : 23/07 18:39:58
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blahmeuh
Re: Prout de cheval
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2221
Karma: 556
déjà dégazé
déjà dégonflé (autre post ^^)

(jamais deux sans trois)

Contribution le : 23/07 18:51:56
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Koreus
Re: Prout de cheval
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77818
Karma: 39542
Citation :

@blahmeuh a écrit:
déjà dégazé
déjà dégonflé (autre post ^^)

(jamais deux sans trois)


Oui, j'en profite pour mettre le lien de l'article
https://www.koreus.com/video/cheval-pet.html

Contribution le : 26/07 11:23:10
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