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Daniellou Fabrication artisanale de chiottes 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2853 Karma: 5967 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 23/07 18:43:20

blahmeuh Re: Fabrication artisanale de chiottes 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2218 Karma: 556 c'est un peu plus que artisanal là

Contribution le : 23/07 18:45:24

MYRRZINN Re: Fabrication artisanale de chiottes 2 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3778 Karma: 6001 "Le trône de faire" (livres et séries connus).

Contribution le : 23/07 19:07:18

Fabiolo Re: Fabrication artisanale de chiottes 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2208 Karma: 1267

@blahmeuh a écrit:

c'est un peu plus que artisanal là



Bo, c'est à la Pakistanaise. je te conseille de regarder comment ils font leurs casques de moto:



https://www.youtube.com/watch?v=tKq8d_ogBYY Citation :Bo, c'est à la Pakistanaise. je te conseille de regarder comment ils font leurs casques de moto:

Contribution le : 23/07 22:46:23

Cyril-Fiesta Re: Fabrication artisanale de chiottes 2 #5

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 1189 Karma: 799

Producing Millions: The Ice Cream Cone Manufacturing Process



Sinon y'a aussi comment ils font les cornets de glace Bon appétit ! (et ensuite ils peuvent exporter à l'internationale bien sur)



Perso je préfère prendre ma glace en pot xD Producing Millions: The Ice Cream Cone Manufacturing ProcessSinon y'a aussi comment ils font les cornets de glaceBon appétit ! (et ensuite ils peuvent exporter à l'internationale bien sur)Perso je préfère prendre ma glace en pot xD

Contribution le : 23/07 23:25:03