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Daniellou
Fabrication artisanale de chiottes
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2853
Karma: 5967

Contribution le : 23/07 18:43:20
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blahmeuh
Re: Fabrication artisanale de chiottes
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2218
Karma: 556
c'est un peu plus que artisanal là

Contribution le : 23/07 18:45:24
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MYRRZINN
Re: Fabrication artisanale de chiottes
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3778
Karma: 6001
"Le trône de faire" (livres et séries connus).

Contribution le : 23/07 19:07:18
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Fabiolo
Re: Fabrication artisanale de chiottes
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
Citation :

@blahmeuh a écrit:
c'est un peu plus que artisanal là


Bo, c'est à la Pakistanaise. je te conseille de regarder comment ils font leurs casques de moto:

https://www.youtube.com/watch?v=tKq8d_ogBYY

Contribution le : 23/07 22:46:23
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Cyril-Fiesta
Re: Fabrication artisanale de chiottes
 2  #5
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1189
Karma: 799

Producing Millions: The Ice Cream Cone Manufacturing Process

Sinon y'a aussi comment ils font les cornets de glace 🙂 Bon appétit ! (et ensuite ils peuvent exporter à l'internationale bien sur)

Perso je préfère prendre ma glace en pot xD

Contribution le : 23/07 23:25:03
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