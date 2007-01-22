|Kilroy1
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Artefact
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5 #1
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Membre Premium
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Ça peut avoir du bon un déménagement. Ma femme a retrouvé ceci en rangeant ce matin :
Une IRL où je devais aller je ne sais plus quand mais annulé au dernier moment car mon enfoiré de collègue ne voulait plus me remplacer un samedi au taf...
C'était super sympa d'avoir fait cette dédi et cette enflure de @Zertyy ne m'a jamais envoyé le stylo
Si vous avez des trucs qui resurgissent du passé, n'hésitez pas à mettre cela ici
Contribution le : 23/07 19:23:46
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|Wiliwilliam
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1 #2
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@Kilroy1 Sache que j'ai pris le coup de main et mes bites ailées sont de bien meilleure qualité maintenant. @JohnLemon peut éventuellement en témoigner.
J'aimerais savoir si des possesseurs de cartes 'KRPG : Prélude' (les versions imprimées) les ont conservées.
Contribution le : 23/07 19:54:28
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|Kilroy1
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0 #3
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@Wiliwilliam J'étais plus très sûr que ça venait de toi
Contribution le : 23/07 20:03:26
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|Loom-
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0 #4
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Je poste trop
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C'était en quelle année ça ?
Contribution le : 23/07 21:14:54
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Merci à Sebmagic et Baba Yaga.
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|Guraz
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0 #5
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Je masterise !
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Contribution le : 24/07 13:53:48
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ts.koreus.com https://www.youtube.com/watch?v=EgGA_xka7N8
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|Baba-Yaga
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0 #6
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OMG ce zizi !
Contribution le : 24/07 17:19:21
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M'en fous, j'ai gagné !
Vous êtes les idiots utiles de ce chaos.
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|Kilroy1
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0 #7
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Membre Premium
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Citation :
Si je ne me trompe pas 2016🫨
Contribution le : 25/07 19:27:38
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|Loom-
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0 #8
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Je poste trop
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Citation :
Merci pour la rep.
Ok ça date quand même, vous étiez plus jeuno.
Contribution le : 25/07 20:12:12
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Merci à Sebmagic et Baba Yaga.
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|Zertyy
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2 #9
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Serial Locker
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Contribution le : 08/08 20:41:43
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|Wiliwilliam
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1 #10
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Membre Premium
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@Zertyy Trop bien !!!!
Contribution le : 09/08 09:21:03
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|Kilroy1
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1 #11
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@Zertyy Désolé mais @Koreus m'en a montré un autre sur matrix
T'as pas le monopole
Contribution le : 09/08 12:32:36
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