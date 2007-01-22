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Communauté



Kilroy1
Artefact
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31244
Ça peut avoir du bon un déménagement. Ma femme a retrouvé ceci en rangeant ce matin :



Une IRL où je devais aller je ne sais plus quand mais annulé au dernier moment car mon enfoiré de collègue ne voulait plus me remplacer un samedi au taf...
C'était super sympa d'avoir fait cette dédi et cette enflure de @Zertyy ne m'a jamais envoyé le stylo 😠

Si vous avez des trucs qui resurgissent du passé, n'hésitez pas à mettre cela ici 😊

Contribution le : 23/07 19:23:46
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Pour toujours avec nous
 
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Wiliwilliam
Re: Artefact
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41639
Karma: 21346
@Kilroy1 Sache que j'ai pris le coup de main et mes bites ailées sont de bien meilleure qualité maintenant. @JohnLemon peut éventuellement en témoigner.

J'aimerais savoir si des possesseurs de cartes 'KRPG : Prélude' (les versions imprimées) les ont conservées. 😃

Contribution le : 23/07 19:54:28
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Kilroy1
Re: Artefact
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31244
@Wiliwilliam J'étais plus très sûr que ça venait de toi 😂

Contribution le : 23/07 20:03:26
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Loom-
Re: Artefact
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
C'était en quelle année ça ?

Contribution le : 23/07 21:14:54
_________________
Merci à Sebmagic et Baba Yaga.
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Guraz
Re: Artefact
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 07/05/2009 18:39
Post(s): 4899
Karma: 762
😛

Contribution le : 24/07 13:53:48
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ts.koreus.com https://www.youtube.com/watch?v=EgGA_xka7N8
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Baba-Yaga
Re: Artefact
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 10/07/2016 18:17
Post(s): 20180
Karma: 13205
OMG ce zizi !

Contribution le : 24/07 17:19:21
_________________
M'en fous, j'ai gagné !
Vous êtes les idiots utiles de ce chaos.
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Kilroy1
Re: Artefact
 0  #7
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31244
Citation :

@Loom- a écrit:
C'était en quelle année ça ?

Si je ne me trompe pas 2016🫨

Contribution le : 25/07 19:27:38
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Loom-
Re: Artefact
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Citation :

@Kilroy1 a écrit:
Citation :

@Loom- a écrit:
C'était en quelle année ça ?

Si je ne me trompe pas 2016🫨



Merci pour la rep.

Ok ça date quand même, vous étiez plus jeuno.

Contribution le : 25/07 20:12:12
_________________
Merci à Sebmagic et Baba Yaga.
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Zertyy
Re: Artefact
 2  #9
Serial Locker
Inscrit: 22/01/2007 23:42
Post(s): 19131
Karma: 5762
@Wiliwilliam @Kilroy1





😁😘

Contribution le : 08/08 20:41:43
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Wiliwilliam
Re: Artefact
 1  #10
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41639
Karma: 21346
@Zertyy Trop bien !!!!

Contribution le : 09/08 09:21:03
_________________
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Kilroy1
Re: Artefact
 1  #11
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31244
@Zertyy Désolé mais @Koreus m'en a montré un autre sur matrix 😋
T'as pas le monopole 😂

Contribution le : 09/08 12:32:36
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