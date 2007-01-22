

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22462 Karma: 31244









Une IRL où je devais aller je ne sais plus quand mais annulé au dernier moment car mon enfoiré de collègue ne voulait plus me remplacer un samedi au taf...

C'était super sympa d'avoir fait cette dédi et cette enflure de @Zertyy ne m'a jamais envoyé le stylo



Si vous avez des trucs qui resurgissent du passé, n'hésitez pas à mettre cela ici Ça peut avoir du bon un déménagement. Ma femme a retrouvé ceci en rangeant ce matin :Une IRL où je devais aller je ne sais plus quand mais annulé au dernier moment car mon enfoiré de collègue ne voulait plus me remplacer un samedi au taf...C'était super sympa d'avoir fait cette dédi et cette enflure de @ne m'a jamais envoyé le styloSi vous avez des trucs qui resurgissent du passé, n'hésitez pas à mettre cela ici

Contribution le : 23/07 19:23:46