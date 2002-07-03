Des canadair refaisant le plein d'eau dans le sud



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10079

J'ai cherché à savoir si il y avait déjà eut réellement des gens aspiré par des canadairs, mais visiblement d'après Gemini ça ne serait qu'une légende urbaine.



Si tu penses à l'histoire du plongeur sous-marin retrouvé mort dans un arbre ou au milieu d'une forêt brûlée avec ses palmes et son masque, c'est une légende urbaine pure et simple.



Cette rumeur est physiquement impossible :



- Les ouvertures sont trop petites : Les trappes sous le Canadair (les écopes) par lesquelles l'eau est aspirée mesurent environ 10 x 12 cm. Il est matériellement impossible d'y faire passer un corps humain.

- Des grilles de protection : Ces entrées d'eau sont protégées par de solides grilles pour éviter d'aspirer de gros débris, des rochers ou de la faune.

- La vitesse d'écopage : L'avion frôle l'eau à près de 160 km/h. Si quelqu'un se trouvait sur la trajectoire, le choc à cette vitesse sur le fuselage serait mortel à l'impact, mais l'eau seule entre par pression dynamique.



Qu'en est-il du largage de l'eau ?



En revanche, recevoir un largage d'eau de Canadair directement sur soi est extrêmement dangereux et peut causer des blessures graves :



- La masse de l'eau : Un Canadair largue environ 6 000 litres d'eau en une fraction de seconde. À une telle vitesse et hauteur, cette masse d'eau représente plusieurs tonnes qui s'abattent au sol avec une force d'écrasement massive.

- Impacts au sol : Il arrive que des pompiers au sol ou des civils imprudents soient pris sous une vague de largage. Cela peut casser des arbres, emporter des véhicules, causer des traumatismes violents, des fractures ou des étouffements sous la pression.



C'est pour cette raison que les secours au sol et les pilotes communiquent en permanence pour évacuer immédiatement la zone de largage.

Contribution le : 23/08 00:27:45