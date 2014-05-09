Un drone filme un grand requin blanc à proximité d’enfants à Malibu
|Bricci
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Un drone filme un grand requin blanc à proximité d’enfants à Malibu
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 23/07 20:30:38
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|Gog077
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Il a du être dégouté le gars qui a filmé, sa vidéo était à deux doigts d'être un succès planétaire !
Contribution le : 24/07 10:26:30
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|lsdYoYo
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Chaque année, quelques milliers de requins, quelques centaines de milliers de baigneurs et "seulement" quelques dizaines d'attaques, le plus souvent dans de mauvaises conditions de visibilité.
L'humain n'est pas au goût des squales. Même si, sachant ça, je n'aurais probablement pas été me baigner à cet endroit, à ce moment...
Contribution le : 24/07 14:24:03
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