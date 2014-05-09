Un drone filme un grand requin blanc à proximité d’enfants à Malibu



Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2966 Karma: 1904

Chaque année, quelques milliers de requins, quelques centaines de milliers de baigneurs et "seulement" quelques dizaines d'attaques, le plus souvent dans de mauvaises conditions de visibilité.

L'humain n'est pas au goût des squales. Même si, sachant ça, je n'aurais probablement pas été me baigner à cet endroit, à ce moment...

Contribution le : 24/07 14:24:03