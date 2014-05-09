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Bricci
Un drone filme un grand requin blanc à proximité d’enfants à Malibu
 2  #1
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Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11393

https://instagram.com/p/DbIkETUo1xC

Contribution le : 23/07 20:30:38
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Gog077
Re: Un drone filme un grand requin blanc à proximité d’enfants à Malibu
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2795
Karma: 1562
Il a du être dégouté le gars qui a filmé, sa vidéo était à deux doigts d'être un succès planétaire !

Contribution le : 24/07 10:26:30
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lsdYoYo
Re: Un drone filme un grand requin blanc à proximité d’enfants à Malibu
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2966
Karma: 1904
Chaque année, quelques milliers de requins, quelques centaines de milliers de baigneurs et "seulement" quelques dizaines d'attaques, le plus souvent dans de mauvaises conditions de visibilité.
L'humain n'est pas au goût des squales. Même si, sachant ça, je n'aurais probablement pas été me baigner à cet endroit, à ce moment...

Contribution le : 24/07 14:24:03
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