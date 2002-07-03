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domi13180 Compile de problèmes de cuisine 9 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2011 Karma: 5487

https://www.reddit.com/comments/1v3awf6



Et j'ai de la peine pour la perruche. Et j'ai de la peine pour la perruche.

Contribution le : 24/07 00:13:26

ale37mar Re: Compile de problèmes de cuisine 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 684 Karma: 885 Voilà pourquoi il y a faim dans le monde!

Contribution le : 24/07 06:51:55

Wiliwilliam Re: Compile de problèmes de cuisine 0 #4

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41641 Karma: 21374 Le coup de l'oiseau qui tombe dans la casserole bouillante: il n'y a que moi que ça choque ? Elle prend tellement de temps à réagir

Contribution le : 06/08 11:14:39

Kilroy1 Re: 🤖 Fails en cuisine 0 #5

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22467 Karma: 31258 Y en a des pas mal

Contribution le : 06/08 11:14:59

Gog077 Re: Compile de problèmes de cuisine 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2795 Karma: 1562

@ale37mar a écrit:

Voilà pourquoi il y a faim dans le monde!

Ça pourra aussi expliquer la fin du monde. Citation :Ça pourra aussi expliquer la fin du monde.

Contribution le : 06/08 11:23:09