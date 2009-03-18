|Daniellou
|
La flûte enchantée à deux voix
|
4 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2877
Karma: 5998
|
Pour les non classiqueux la partie drôle et insolite arrive à 0:40
Rebecca Shorstein et Monica Pasquini sur l'air célèbre de la flûte enchantée
Elles ont l'air de bien s'eclater
Contribution le : 24/07 07:12:29
|Signaler
|Chrys77
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
|
Belle performance de synchronisation !
Contribution le : 24/07 10:07:49
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
|
Si j'étais l'une, j'aurais peur de l'autre !!
Non, sans rire : respect pour la performence !
Contribution le : 24/07 10:15:48
|Signaler