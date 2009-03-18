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Daniellou
La flûte enchantée à deux voix
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2877
Karma: 5998
Pour les non classiqueux la partie drôle et insolite arrive à 0:40

Rebecca Shorstein et Monica Pasquini sur l'air célèbre de la flûte enchantée
Elles ont l'air de bien s'eclater

Contribution le : 24/07 07:12:29
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Chrys77
Re: La flûte enchantée à deux voix
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
Belle performance de synchronisation !

Contribution le : 24/07 10:07:49
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alfosynchro
Re: La flûte enchantée à deux voix
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
Si j'étais l'une, j'aurais peur de l'autre !! 😃


Non, sans rire : respect pour la performence !

Contribution le : 24/07 10:15:48
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