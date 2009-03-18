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Daniellou La flûte enchantée à deux voix 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2877 Karma: 5998 Pour les non classiqueux la partie drôle et insolite arrive à 0:40



Rebecca Shorstein et Monica Pasquini sur l'air célèbre de la flûte enchantée

Elles ont l'air de bien s'eclater

Contribution le : 24/07 07:12:29

alfosynchro Re: La flûte enchantée à deux voix 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21208 Karma: 8838





Non, sans rire : respect pour la performence ! Si j'étais l'une, j'aurais peur de l'autre !!Non, sans rire : respect pour la performence !

Contribution le : 24/07 10:15:48