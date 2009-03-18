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Daniellou
Une tortue veut croquer une limace
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2886
Karma: 6004
Attention ça va très très vite!

Contribution le : 24/07 07:18:25
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Chrys77
Re: Une tortue veut croquer une limace
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
La limace est à fond..

Contribution le : 24/07 10:04:44
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alfosynchro
Re: Une tortue veut croquer une limace
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
La tortue a quand-même risqué de se retrouver sur le dos...

Contribution le : 24/07 10:11:31
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