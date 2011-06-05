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Daniellou
Encore un robot qui déconne
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2886
Karma: 6004
Il amène un truc sur un plateau avant de se plier en deux

Contribution le : 24/07 07:21:49
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blahmeuh
Re: Encore un robot qui déconne
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2221
Karma: 556
le truc sur le plateau est un ordinateur ayant comme spécificité le pilotage de robots, comme celui qui fait un AVC.
V'là la présentation qui tourne mal ^^

Contribution le : 24/07 08:55:57
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alfosynchro
Re: Encore un robot qui déconne
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant rire ! 😃

Contribution le : 24/07 10:09:44
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