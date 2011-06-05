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Daniellou Encore un robot qui déconne 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2886 Karma: 6004 Il amène un truc sur un plateau avant de se plier en deux

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 24/07 07:21:49

blahmeuh Re: Encore un robot qui déconne 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2221 Karma: 556 le truc sur le plateau est un ordinateur ayant comme spécificité le pilotage de robots, comme celui qui fait un AVC.

V'là la présentation qui tourne mal ^^

Contribution le : 24/07 08:55:57

alfosynchro Re: Encore un robot qui déconne 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21211 Karma: 8838 Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant rire !

Contribution le : 24/07 10:09:44