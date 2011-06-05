|Daniellou
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Encore un robot qui déconne
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Il amène un truc sur un plateau avant de se plier en deux
Contribution le : 24/07 07:21:49
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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le truc sur le plateau est un ordinateur ayant comme spécificité le pilotage de robots, comme celui qui fait un AVC.
V'là la présentation qui tourne mal ^^
Contribution le : 24/07 08:55:57
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant rire !
Contribution le : 24/07 10:09:44
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