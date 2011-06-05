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Daniellou
Technique efficace pour désarmer un mec bourré qui te menace avec un couteau
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2886
Karma: 6004

Contribution le : 24/07 09:12:40
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FMJ65
Re: Technique efficace pour désarmer un mec bourré qui te menace avec un couteau
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Efficace !

Contribution le : 24/07 09:27:43
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alfosynchro
Re: Technique efficace pour désarmer un mec bourré qui te menace avec un couteau
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
Si le couteau s'était planté sur la table, j'aurais crié : "lame en table !"

Contribution le : 24/07 10:05:03
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