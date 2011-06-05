Technique efficace pour désarmer un mec bourré qui te menace avec un couteau
|Daniellou
|
Technique efficace pour désarmer un mec bourré qui te menace avec un couteau
|
5 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2886
Karma: 6004
|
Contribution le : 24/07 09:12:40
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
|
Efficace !
Contribution le : 24/07 09:27:43
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
|
Si le couteau s'était planté sur la table, j'aurais crié : "lame en table !"
Contribution le : 24/07 10:05:03
|Signaler