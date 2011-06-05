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Kilroy1 Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout 7 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22467 Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v54vva

Je savais pas que ce genre d'élevage existait Je savais pas que ce genre d'élevage existait

Contribution le : 24/07 11:28:37

MYRRZINN Re: Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3783 Karma: 6007 Bah, c'est un peu comme l'E.N.A. ou SCIENCES PO pour les candidats à la présidentielle 2027 : un élevage de parasites...

Contribution le : 24/07 17:41:01