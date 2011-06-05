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Kilroy1
Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22467
Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v54vva
Je savais pas que ce genre d'élevage existait 🤔

Contribution le : 24/07 11:28:37
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alfosynchro
Re: Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout
 3  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
Il y a une sangsue dessous...

Contribution le : 24/07 11:38:11
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blahmeuh
Re: Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2221
Karma: 556
C'est pas le trailer d'un film d'horreur bien connu ?

Contribution le : 24/07 13:31:08
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vivaberthaga
Re: Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3907
Karma: 3900
@Kilroy1 il leur faut des fournisseurs : https://www.hug.ch/vdoc/HUG_000000940.pdf

Contribution le : 24/07 13:35:33
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FMJ65
Re: Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Dingue !!!

Contribution le : 24/07 14:34:28
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MYRRZINN
Re: Elevage de sangsues qui s'accrochent à tout
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6007
Bah, c'est un peu comme l'E.N.A. ou SCIENCES PO pour les candidats à la présidentielle 2027 : un élevage de parasites...

Contribution le : 24/07 17:41:01
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