Quitter une grue après une journée de travail



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2266 Karma: 2367

@Lantiponner Quand tu vois les chaussures qu'il met, quand bien meme il a des gants, tu comprends vite que la sécurité c'est pas ce qui le préoccupe le plus... Et vu comment il est sapé, les gants, ca doit juste etre pour pas se salir les mains.

Contribution le : 24/07 18:37:11