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Kilroy1
Quitter une grue après une journée de travail
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22467
Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v4lsc6

Contribution le : 24/07 11:33:47
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Lantiponner
Re: Quitter une grue après une journée de travail
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 635
Ils ne sont pas reliés à un câble de vie normalement dans ces échelles ?

Contribution le : 24/07 11:40:16
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FMJ65
Re: Quitter une grue après une journée de travail
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Normalement .... Mais là ça doit être la Chine !
Partir ça va, mais c'est le matin pour y monter que ça doit être rude !

Contribution le : 24/07 14:30:09
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Interfector
Re: Quitter une grue après une journée de travail
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2266
Karma: 2367
@Lantiponner Quand tu vois les chaussures qu'il met, quand bien meme il a des gants, tu comprends vite que la sécurité c'est pas ce qui le préoccupe le plus... Et vu comment il est sapé, les gants, ca doit juste etre pour pas se salir les mains.

Contribution le : 24/07 18:37:11
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MYRRZINN
Re: Quitter une grue après une journée de travail
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6007
Ben, en général, c'est pas après une journée de travail qu'on quitte sa femme.
Quoi ? Non, ma chérie. @Kilroy1 ne parlait pas de toi !

Contribution le : 24/07 18:52:42
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Loom-
Re: Quitter une grue après une journée de travail
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Il semble sympa son manteau.

Contribution le : 24/07 20:27:04
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