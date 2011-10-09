|Kilroy1
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Quitter une grue après une journée de travail
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 24/07 11:33:47
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|Lantiponner
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Ils ne sont pas reliés à un câble de vie normalement dans ces échelles ?
Contribution le : 24/07 11:40:16
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Normalement .... Mais là ça doit être la Chine !
Partir ça va, mais c'est le matin pour y monter que ça doit être rude !
Contribution le : 24/07 14:30:09
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|Interfector
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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@Lantiponner Quand tu vois les chaussures qu'il met, quand bien meme il a des gants, tu comprends vite que la sécurité c'est pas ce qui le préoccupe le plus... Et vu comment il est sapé, les gants, ca doit juste etre pour pas se salir les mains.
Contribution le : 24/07 18:37:11
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|MYRRZINN
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ben, en général, c'est pas après une journée de travail qu'on quitte sa femme.
Quoi ? Non, ma chérie. @Kilroy1 ne parlait pas de toi !
Contribution le : 24/07 18:52:42
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|Loom-
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Il semble sympa son manteau.
Contribution le : 24/07 20:27:04
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