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Kilroy1 Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ? 5 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22462 Karma: 31244

https://www.reddit.com/comments/1v4numw

Contribution le : 24/07 11:46:28

blahmeuh Re: Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ? 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2218 Karma: 556 une paire de cales derrières les roues arrières n'aurait pas été un luxe, au cas où

Contribution le : 24/07 13:14:05

Crazy-13 Re: Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ? 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87592 Karma: 10079 il me semble l'entendre tirer le frein à main avant de descendre, et il est aussi possible qu'il ait laissé le levier sur un rapport engagé aussi pour une "double" sécurité.

Contribution le : 24/08 20:11:32