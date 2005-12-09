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Kilroy1
Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ?
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22462
Karma: 31244

https://www.reddit.com/comments/1v4numw

Contribution le : 24/07 11:46:28
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blahmeuh
Re: Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ?
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2218
Karma: 556
une paire de cales derrières les roues arrières n'aurait pas été un luxe, au cas où

Contribution le : 24/07 13:14:05
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FMJ65
Re: Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ?
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Reste plus qu'à espérer que les soudures tiennent .....

Contribution le : 24/07 14:33:12
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Crazy-13
Re: Garagiste 100% artisanal ou amateurisme éclairé ?
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
il me semble l'entendre tirer le frein à main avant de descendre, et il est aussi possible qu'il ait laissé le levier sur un rapport engagé aussi pour une "double" sécurité. 🤓

Contribution le : 24/08 20:11:32
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