Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
|Bricci
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Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 24/07 11:56:36
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|Mancuso
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0 #2
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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On est bien d'accord qu'on est en pleine ambiance "Fin du monde" là ?
On se croirai dans l'épisode Zéro de Mad Max.
Contribution le : 24/07 15:45:53
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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@Mancuso
Tkt Trump vas trouvé une façon d'ajouté des taxe pour des chevaux relâché et tout
Contribution le : 24/07 19:55:12
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|Lantiponner
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1 #4
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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@Mancuso
On est bien d'accord. Et ça fait plus de 50 ans qu'on nous avait prévenu que ça avait toutes les chances de devenir comme ça si on ne changeait pas radicalement le modèle néo-libéral et capitaliste d'après-guerre.^^'
Contribution le : 24/07 22:33:04
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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@Mancuso Oublie Mad Max, on est directement sur la répétition générale des Cavaliers de l'Apocalypse.
Contribution le : 24/08 20:08:05
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