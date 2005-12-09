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Bricci
Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11393

https://instagram.com/p/DbK1QZSFakv

Contribution le : 24/07 11:56:36
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Mancuso
Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
On est bien d'accord qu'on est en pleine ambiance "Fin du monde" là ?
On se croirai dans l'épisode Zéro de Mad Max.

Contribution le : 24/07 15:45:53
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Meph974
Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1467
Karma: 812
@Mancuso
Tkt Trump vas trouvé une façon d'ajouté des taxe pour des chevaux relâché et tout 😉

Contribution le : 24/07 19:55:12
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Lantiponner
Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 635
@Mancuso
On est bien d'accord. Et ça fait plus de 50 ans qu'on nous avait prévenu que ça avait toutes les chances de devenir comme ça si on ne changeait pas radicalement le modèle néo-libéral et capitaliste d'après-guerre.^^'

Contribution le : 24/07 22:33:04
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Crazy-13
Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87596
Karma: 10079
@Mancuso Oublie Mad Max, on est directement sur la répétition générale des Cavaliers de l'Apocalypse.

Contribution le : 24/08 20:08:05
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