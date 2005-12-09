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Bricci Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3263 Karma: 11393

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Contribution le : 24/07 11:56:36

Mancuso Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse 0 #2

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 435 Karma: 296 On est bien d'accord qu'on est en pleine ambiance "Fin du monde" là ?

On se croirai dans l'épisode Zéro de Mad Max.

Contribution le : 24/07 15:45:53

Meph974 Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1467 Karma: 812 Mancuso

Tkt Trump vas trouvé une façon d'ajouté des taxe pour des chevaux relâché et tout Tkt Trump vas trouvé une façon d'ajouté des taxe pour des chevaux relâché et tout

Contribution le : 24/07 19:55:12

Lantiponner Re: Des chevaux libérés pendant les incendies monstres à Biscarrosse 1 #4

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 786 Karma: 635 @Mancuso

On est bien d'accord. Et ça fait plus de 50 ans qu'on nous avait prévenu que ça avait toutes les chances de devenir comme ça si on ne changeait pas radicalement le modèle néo-libéral et capitaliste d'après-guerre.^^'

Contribution le : 24/07 22:33:04