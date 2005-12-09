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Kilroy1
Ramassage du riz en Thaïlande
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22467
Karma: 31258

https://www.reddit.com/comments/1v51lyt

Contribution le : 24/07 11:56:43
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Crazy-13
Re: Ramassage du riz en Thaïlande
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87592
Karma: 10079
Je les envierais presque parce qu'ils font ça en motocross. 🚵‍♂️

Contribution le : 24/08 20:05:03
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Wiliwilliam
Re: Ramassage du riz en Thaïlande
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41641
Karma: 21372
Ils ont la voix très aigüe!

Contribution le : 24/08 20:22:16
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