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Communauté



Bricci
Une biche échappe aux incendies en Gironde
 9  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11393

https://instagram.com/p/DbJpeulMriW

Contribution le : 24/07 11:59:31
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alfosynchro
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
Miracle !

Contribution le : 24/07 12:11:56
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FMJ65
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Un sacré brasier ce bazar !!!!!!!

Contribution le : 24/07 14:31:52
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Mancuso
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 2  #4
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
Beau reflex de l'arroser

Contribution le : 24/07 15:35:33
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Gog077
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2795
Karma: 1562
@Mancuso oui, sinon elle aurait été trop cuite !

Contribution le : 24/07 16:07:49
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Bricci
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11393
@Mancuso Oui, là on peut vraiment parler d'une pause fraicheur !

Contribution le : 24/07 16:08:13
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JackVance
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1187
Karma: 1181
Je ne sais pas ce qui fait rire la personne qui filme...
Je me faisais la remarque de la hauteur des flammes !
On doit être à plus de 20m de haut.

En face de cela, seule l'impuissance l'emporte.

Contribution le : 24/07 16:55:32
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Meph974
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #8
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1467
Karma: 812
Je trouve ca fou que quelque degré supplémentaire dans l'air, suffit à rendre tout plus inflammable et tout.

Contribution le : 24/07 18:35:42
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papives
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #9
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
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Karma: 4474
@Meph974 dis-hoi bien que 7 à 8 incendies de forêts sont provoqués par des connards pyromanes. Malheureusement ils sont déjà très loin du feu quand il es signalé.😡

Contribution le : 24/07 19:20:23
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Meph974
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #10
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1467
Karma: 812
@papives

Mais il y a des incendies partout, ca pas que des pyromanes... du moins j'espère

Contribution le : 24/07 19:50:13
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papives
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #11
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6915
Karma: 4474
@Meph974 il y a des pyromanes partout 🤪

Contribution le : 24/07 21:24:20
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Interfector
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 1  #12
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2267
Karma: 2367
Citation :

@papives a écrit:
@Meph974 dis-hoi bien que 7 à 8 incendies de forêts sont provoqués par des connards pyromanes. Malheureusement ils sont déjà très loin du feu quand il es signalé.😡


J'ai eu un doute alors j'ai verifié et c'est bie nce qu'il me semblait : 90% des feux sont d'origine humaine, et non d'origine pyromane. Sur ces 90% de feu d'origine humaine, 70 ont pour origine une activité humaine et les 30% qui restent sont des actes malveillants.

https://observatoire.foret.gouv.fr/themes/les-causes-des-incendies-de-foret-et-de-vegetation-en-france

Ca reste bcp trop qui n'ont pas vraiment de raison d'etre, mais la majorité est due a une erreur, un incident.

edit : en relisant, je vois que t'as pas ecrit "7 a 8 sur 10", mais c'est comme ca que je l'ai entendu dans la formulation. Il y a (largement) plus que 7 a 8 incendies d'origine criminele chaque années, puisque le nombre de depart de feu est de plusieurs milliers chaque année (estimé a ~4000/an en 2022).

Contribution le : 24/07 21:29:26
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Krobot
🤖 Une biche quitte une forêt en feu (Gironde)
 0  #13
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Gog077 @blahmeuh @lsdYoYo @TongSpadrilles @Mancuso @Kilroy1 @MYRRZINN pour le vote.
La vidéo est en article : Une biche quitte une forêt en feu (Gironde)

Contribution le : 25/07 10:36:23
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Krogoth
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #14
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
Post(s): 4803
Karma: 1935
Citation :

@Mancuso a écrit:
Beau reflex de l'arroser


Un coup à la faire fuir dans l'autre sens...

Contribution le : 25/07 11:47:13
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Crazy-13
Re: Une biche échappe aux incendies en Gironde
 0  #15
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87596
Karma: 10079
Voilà comment je pense qu'elle a vécu ce "beau geste"

Contribution le : 25/07 12:01:22
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