Une biche échappe aux incendies en Gironde



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2267 Karma: 2367



@papives a écrit:

@Meph974 dis-hoi bien que 7 à 8 incendies de forêts sont provoqués par des connards pyromanes. Malheureusement ils sont déjà très loin du feu quand il es signalé.



J'ai eu un doute alors j'ai verifié et c'est bie nce qu'il me semblait : 90% des feux sont d'origine humaine, et non d'origine pyromane. Sur ces 90% de feu d'origine humaine, 70 ont pour origine une activité humaine et les 30% qui restent sont des actes malveillants.



https://observatoire.foret.gouv.fr/themes/les-causes-des-incendies-de-foret-et-de-vegetation-en-france



Ca reste bcp trop qui n'ont pas vraiment de raison d'etre, mais la majorité est due a une erreur, un incident.



edit : en relisant, je vois que t'as pas ecrit "7 a 8 sur 10", mais c'est comme ca que je l'ai entendu dans la formulation. Il y a (largement) plus que 7 a 8 incendies d'origine criminele chaque années, puisque le nombre de depart de feu est de plusieurs milliers chaque année (estimé a ~4000/an en 2022). Citation :J'ai eu un doute alors j'ai verifié et c'est bie nce qu'il me semblait : 90% des feux sont d'origine humaine, et non d'origine pyromane. Sur ces 90% de feu d'origine humaine, 70 ont pour origine une activité humaine et les 30% qui restent sont des actes malveillants.Ca reste bcp trop qui n'ont pas vraiment de raison d'etre, mais la majorité est due a une erreur, un incident.edit : en relisant, je vois que t'as pas ecrit "7 a 8 sur 10", mais c'est comme ca que je l'ai entendu dans la formulation. Il y a (largement) plus que 7 a 8 incendies d'origine criminele chaque années, puisque le nombre de depart de feu est de plusieurs milliers chaque année (estimé a ~4000/an en 2022).

Contribution le : 24/07 21:29:26