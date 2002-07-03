|Bricci
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Une biche échappe aux incendies en Gironde
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9 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 24/07 11:59:31
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Miracle !
Contribution le : 24/07 12:11:56
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Un sacré brasier ce bazar !!!!!!!
Contribution le : 24/07 14:31:52
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|Mancuso
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2 #4
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Beau reflex de l'arroser
Contribution le : 24/07 15:35:33
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|Gog077
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Mancuso oui, sinon elle aurait été trop cuite !
Contribution le : 24/07 16:07:49
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|Bricci
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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@Mancuso Oui, là on peut vraiment parler d'une pause fraicheur !
Contribution le : 24/07 16:08:13
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|JackVance
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Je ne sais pas ce qui fait rire la personne qui filme...
Je me faisais la remarque de la hauteur des flammes !
On doit être à plus de 20m de haut.
En face de cela, seule l'impuissance l'emporte.
Contribution le : 24/07 16:55:32
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|Meph974
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0 #8
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Je trouve ca fou que quelque degré supplémentaire dans l'air, suffit à rendre tout plus inflammable et tout.
Contribution le : 24/07 18:35:42
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|papives
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0 #9
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J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
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@Meph974 dis-hoi bien que 7 à 8 incendies de forêts sont provoqués par des connards pyromanes. Malheureusement ils sont déjà très loin du feu quand il es signalé.
Contribution le : 24/07 19:20:23
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|Meph974
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0 #10
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Je suis accro
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@papives
Mais il y a des incendies partout, ca pas que des pyromanes... du moins j'espère
Contribution le : 24/07 19:50:13
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|papives
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0 #11
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J'aime glander ici
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@Meph974 il y a des pyromanes partout
Contribution le : 24/07 21:24:20
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|Interfector
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1 #12
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Citation :
J'ai eu un doute alors j'ai verifié et c'est bie nce qu'il me semblait : 90% des feux sont d'origine humaine, et non d'origine pyromane. Sur ces 90% de feu d'origine humaine, 70 ont pour origine une activité humaine et les 30% qui restent sont des actes malveillants.
https://observatoire.foret.gouv.fr/themes/les-causes-des-incendies-de-foret-et-de-vegetation-en-france
Ca reste bcp trop qui n'ont pas vraiment de raison d'etre, mais la majorité est due a une erreur, un incident.
edit : en relisant, je vois que t'as pas ecrit "7 a 8 sur 10", mais c'est comme ca que je l'ai entendu dans la formulation. Il y a (largement) plus que 7 a 8 incendies d'origine criminele chaque années, puisque le nombre de depart de feu est de plusieurs milliers chaque année (estimé a ~4000/an en 2022).
Contribution le : 24/07 21:29:26
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|Krobot
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0 #13
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @Gog077 @blahmeuh @lsdYoYo @TongSpadrilles @Mancuso @Kilroy1 @MYRRZINN pour le vote.
La vidéo est en article : Une biche quitte une forêt en feu (Gironde)
Contribution le : 25/07 10:36:23
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|Krogoth
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0 #14
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2007 15:44
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Citation :
Un coup à la faire fuir dans l'autre sens...
Contribution le : 25/07 11:47:13
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|Crazy-13
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0 #15
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Voilà comment je pense qu'elle a vécu ce "beau geste"
Contribution le : 25/07 12:01:22
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