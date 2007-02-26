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Bricci
Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11393


Contribution le : 24/07 12:02:05
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blahmeuh
Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2221
Karma: 556
c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de remontée de puit.
y a-t-il une explication à l'utilité de ce genre d'ouvrage ?

Contribution le : 24/07 13:33:11
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alfosynchro
Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
@blahmeuh
Je pense que c'est une fosse septique.

Contribution le : 24/07 13:58:00
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Lantiponner
Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 635
@blahmeuh
Ce sont des puits creusés dans le sol, la plupart du temps pour aller chercher des sources d'eau souterraines. Ils peuvent aussi être utilisés pour sonder le sol avant une construction.

Contribution le : 24/07 14:24:06
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Mancuso
Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 1  #5
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
@blahmeuh
C'est pour voir ce qu'il y a en bas.

Sinon on peut pas.

Contribution le : 24/07 15:38:08
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papives
Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 0  #6
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6915
Karma: 4474
J’ai un certain doute au sujet de la réalité de la hauteur 🤔

Contribution le : 24/07 15:41:32
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vector
Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond
 1  #7
Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
Post(s): 1880
Karma: 148
djp : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic251665.html

Contribution le : 24/07 15:46:54
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