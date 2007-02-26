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Bricci Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3263 Karma: 11393



Contribution le : 24/07 12:02:05

Lantiponner Re: Faire confiance à la corde qui te remonte d’un puits profond 0 #4

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 786 Karma: 635 @blahmeuh

Ce sont des puits creusés dans le sol, la plupart du temps pour aller chercher des sources d'eau souterraines. Ils peuvent aussi être utilisés pour sonder le sol avant une construction.

Contribution le : 24/07 14:24:06

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