|Lantiponner
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Filmer un match de futsal
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1to659g
Le ballon va droit sur la caméra.
Contribution le : 24/07 12:17:46
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ben moi, je croyais qu'un match de futsal c'était quand plusieurs avaient la gastro et qu'il n'y avait qu'un seul chiotte.
Contribution le : 24/07 18:16:56
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Encore une fois on voit que les Argentins sont avantagé par l'arbitrage.
Contribution le : 24/08 19:59:28
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