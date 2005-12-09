Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Lantiponner
Filmer un match de futsal
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 635

https://www.reddit.com/comments/1to659g

Le ballon va droit sur la caméra.

Contribution le : 24/07 12:17:46
Signaler

MYRRZINN
Re: Filmer un match de futsal
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3784
Karma: 6006
Ben moi, je croyais qu'un match de futsal c'était quand plusieurs avaient la gastro et qu'il n'y avait qu'un seul chiotte.

Contribution le : 24/07 18:16:56
Signaler

Crazy-13
Re: Filmer un match de futsal
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87596
Karma: 10079
Encore une fois on voit que les Argentins sont avantagé par l'arbitrage. 🙄🤫😁

Contribution le : 24/08 19:59:28
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.