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Lantiponner Filmer un match de futsal 5 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 786 Karma: 635

https://www.reddit.com/comments/1to659g



Afficher le spoil Le ballon va droit sur la caméra.

Contribution le : 24/07 12:17:46

MYRRZINN Re: Filmer un match de futsal 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3784 Karma: 6006 Ben moi, je croyais qu'un match de futsal c'était quand plusieurs avaient la gastro et qu'il n'y avait qu'un seul chiotte.

Contribution le : 24/07 18:16:56

Crazy-13 Re: Filmer un match de futsal 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87596 Karma: 10079 Encore une fois on voit que les Argentins sont avantagé par l'arbitrage.

Contribution le : 24/08 19:59:28