|vivaberthaga
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incitation à la consomation de psychotropes!
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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complotiste, terre plate, grosse perche, infusion des marmottes level expert
@alfosynchro pour remettre une pièce dans le juke box au prochaine repas de famille
Contribution le : 24/07 13:29:24
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|alfosynchro
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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On veut les sources ! Les démonstrations scientifiques ! Pas juste des affirmations dans le vide !
Edit @vivaberthaga : "infusions des marmottes" !?
Contribution le : 24/07 13:54:43
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|ourgl
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1 #3
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Je m'installe
Inscrit: 27/05/2009 18:54
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beaucoup de "je crois" pour démontrer sa théorie ...
Contribution le : 24/07 14:26:15
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|Daniellou
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2 #4
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Rhoooo merveilleux !
Mention spéciale pour "y fait le tour de haut en bas'
Ça me rappelle ça, mémorable aussi
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic12815.html
Alors si elle existe encore : https://www.facebook.com/watch/?v=1342726407498598&vanity=ComplotsFaciles2
Contribution le : 24/07 14:46:23
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|Jashugan13
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0 #5
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Je suis accro
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La farAndOLe dU claQué au sOL
Contribution le : 24/07 18:26:13
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|MYRRZINN
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0 #6
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Je masterise !
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Ma télé est plate et verticale. Le format vidéo le prouve.
Contribution le : 24/07 19:04:16
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|Cyril-Fiesta
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1 #7
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Je suis accro
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Hum mais si y'a le TORE, on devrait pas vivre, car le TORE tue
le soleil rentre peu dans ceux du bas ... Pourtant dans son schèma, le soleil est en bas, donc c'est plutôt les continent du haut qui n'ont pas de soleil xD
dans le genre illuminé, y'a lui aussi : https://www.facebook.com/watch/?v=1794487808534507
Contribution le : 24/07 19:25:26
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|alfosynchro
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0 #8
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Je poste trop
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@Cyril-Fiesta
Je croirais entendre ma soeur, avec une voix d'homme...
Contribution le : 24/07 19:51:16
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|blahmeuh
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1 #9
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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purée, j'avais des doutes, maintenant je suis rassuré. mes doutes se sont envolés dans gaia avec un peu de minerais.
Mes doutes utiliserons un peu d'energie libre, ce sont des conquérents. Ils vont colonniser les continents inférieurs et apporter la lumière de l'énergie libre. mes doutes vont aussi chercher à accélérer le vrai soleil pour que le tore de gaia produise de l'énergie libre plus rapidement pour pouvoir mieux voir le minerais récolté.
Mes doutes reviendront et convertiront [s]toutes les personnes[/s] tous les humains en entité de gaia pour augmenter leur aura. chaque entité ainsi convertie aura sa propre aura distincte de toutes les autres existantes ou ayant existé ou étant amenée à exister, ceci induisant une aura globale de taille infinie.
Mes doutes douteront d'eux ce qui génèrera une réaction en chaine et permettra d'expliquer l'énergie libre.
Contribution le : 24/07 20:06:44
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|Loom-
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0 #10
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Le meilleur cadeau d'anniversaire que l'on puisse offrir a ces gens là , c'est bien ça :
(Si j'en connaissais je le ferais)
Contribution le : 24/07 20:16:01
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|Loom-
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2 #11
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Je poste trop
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Boooonnn ok ok pour faire bin bin plaisir :
Contribution le : 24/07 20:19:57
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|vivaberthaga
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0 #12
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Je masterise !
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@alfosynchro level expert au minimum! En vrai je ne sais pas ce qu'ils prennent pour attrapper des perches comme ça?
Film Bernie Noel (1995): scène culte avec le Dealer
Contribution le : 24/07 20:38:59
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