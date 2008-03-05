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Communauté



vivaberthaga
incitation à la consomation de psychotropes!
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3904
Karma: 3898


complotiste, terre plate, grosse perche, infusion des marmottes level expert

@alfosynchro pour remettre une pièce dans le juke box au prochaine repas de famille 😉

Contribution le : 24/07 13:29:24
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alfosynchro
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21205
Karma: 8837
On veut les sources ! Les démonstrations scientifiques ! Pas juste des affirmations dans le vide !



Edit @vivaberthaga : "infusions des marmottes" !? 😃

Contribution le : 24/07 13:54:43
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ourgl
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 1  #3
Je m'installe
Inscrit: 27/05/2009 18:54
Post(s): 347
Karma: 158
beaucoup de "je crois" pour démontrer sa théorie ...

Contribution le : 24/07 14:26:15
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Daniellou
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 2  #4
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2868
Karma: 5989
Rhoooo merveilleux !
Mention spéciale pour "y fait le tour de haut en bas'

Ça me rappelle ça, mémorable aussi
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic12815.html


Alors si elle existe encore : https://www.facebook.com/watch/?v=1342726407498598&vanity=ComplotsFaciles2

Contribution le : 24/07 14:46:23
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Jashugan13
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 526
Karma: 654

La farAndOLe dU claQué au sOL

Contribution le : 24/07 18:26:13
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MYRRZINN
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6006
Ma télé est plate et verticale. Le format vidéo le prouve.

Contribution le : 24/07 19:04:16
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Cyril-Fiesta
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 1  #7
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1191
Karma: 800
Hum mais si y'a le TORE, on devrait pas vivre, car le TORE tue 😃

le soleil rentre peu dans ceux du bas ... Pourtant dans son schèma, le soleil est en bas, donc c'est plutôt les continent du haut qui n'ont pas de soleil xD

dans le genre illuminé, y'a lui aussi : https://www.facebook.com/watch/?v=1794487808534507

Contribution le : 24/07 19:25:26
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alfosynchro
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21205
Karma: 8837
@Cyril-Fiesta
Je croirais entendre ma soeur, avec une voix d'homme...

Contribution le : 24/07 19:51:16
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blahmeuh
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 1  #9
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2220
Karma: 556
purée, j'avais des doutes, maintenant je suis rassuré. mes doutes se sont envolés dans gaia avec un peu de minerais.
Mes doutes utiliserons un peu d'energie libre, ce sont des conquérents. Ils vont colonniser les continents inférieurs et apporter la lumière de l'énergie libre. mes doutes vont aussi chercher à accélérer le vrai soleil pour que le tore de gaia produise de l'énergie libre plus rapidement pour pouvoir mieux voir le minerais récolté.
Mes doutes reviendront et convertiront [s]toutes les personnes[/s] tous les humains en entité de gaia pour augmenter leur aura. chaque entité ainsi convertie aura sa propre aura distincte de toutes les autres existantes ou ayant existé ou étant amenée à exister, ceci induisant une aura globale de taille infinie.
Mes doutes douteront d'eux ce qui génèrera une réaction en chaine et permettra d'expliquer l'énergie libre.

Contribution le : 24/07 20:06:44
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Loom-
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 0  #10
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Le meilleur cadeau d'anniversaire que l'on puisse offrir a ces gens là , c'est bien ça :

(Si j'en connaissais je le ferais)


Contribution le : 24/07 20:16:01
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Loom-
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 2  #11
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Boooonnn ok ok pour faire bin bin plaisir :


Contribution le : 24/07 20:19:57
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vivaberthaga
Re: incitation à la consomation de psychotropes!
 0  #12
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3904
Karma: 3898
@alfosynchro level expert au minimum! En vrai je ne sais pas ce qu'ils prennent pour attrapper des perches comme ça? 😃

🎬Film Bernie Noel (1995): scène culte avec le Dealer🎬

Contribution le : 24/07 20:38:59
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