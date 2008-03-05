incitation à la consomation de psychotropes!



Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2220 Karma: 556

purée, j'avais des doutes, maintenant je suis rassuré. mes doutes se sont envolés dans gaia avec un peu de minerais.

Mes doutes utiliserons un peu d'energie libre, ce sont des conquérents. Ils vont colonniser les continents inférieurs et apporter la lumière de l'énergie libre. mes doutes vont aussi chercher à accélérer le vrai soleil pour que le tore de gaia produise de l'énergie libre plus rapidement pour pouvoir mieux voir le minerais récolté.

Mes doutes reviendront et convertiront [s]toutes les personnes[/s] tous les humains en entité de gaia pour augmenter leur aura. chaque entité ainsi convertie aura sa propre aura distincte de toutes les autres existantes ou ayant existé ou étant amenée à exister, ceci induisant une aura globale de taille infinie.

Mes doutes douteront d'eux ce qui génèrera une réaction en chaine et permettra d'expliquer l'énergie libre.

Contribution le : 24/07 20:06:44