|Asmodee88
|
Guêpe vs mante religieuse
|
8 #1
|
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1476
Karma: 1645
|
Contribution le : 24/07 15:21:08
|Signaler
|Mancuso
|
0 #2
|
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
|
Quel suspense !
Contribution le : 24/07 15:31:15
|Signaler
|FMJ65
|
2 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
|
La musique est bien naze !!!
Contribution le : 24/07 17:42:07
|Signaler
|MYRRZINN
|
1 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3784
Karma: 6007
|
Quand l'hyménoptère se l'a, mante.
Contribution le : 24/07 18:09:29
|Signaler
|Cyril-Fiesta
|
0 #5
|
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1192
Karma: 802
|
Je suis choqué, c'est la première fois que je fois une mante religieuse perdre le combat O_o
Cet insecte alien sortie d'un cauchemar
Contribution le : 24/07 19:34:26
|Signaler
|Loom-
|
0 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
|
Bien content pour une fois ça change, la mante a perdue.
Contribution le : 24/07 19:47:28
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #7
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87596
Karma: 10078
|
ça me rappel mon enfance, quand je m'amusais à enfermer deux insectes ensemble dans un bocal, remuant le tout pour qu'ils se mettent sur la gueule sous mes yeux.
Contribution le : 24/08 19:53:46
|Signaler