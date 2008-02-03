Effondrement d'une carrière de marbre en inde



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2795 Karma: 1562

@Loom- vu la gueule de la carrière, elle n'a pas l'air en activité. Sûrement un site exploité il y a bien longtemps qui ensuite a subit le cours du temps à ciel ouvert.



En tout cas ils ont de la chance que ça ce soit cassé ma gueule d'un seul côté...

Contribution le : 25/07 07:14:14