|Asmodee88
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Effondrement d'une carrière de marbre en inde
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6 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : 24/07 15:59:51
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Whoooo s....e (mot en 6 lettres Kusmo) !
Ce souffle !
Comment se sont-ils retrouvés à creuser de la sorte ???
Contribution le : 24/07 16:58:25
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Punaise !!
Contribution le : 24/07 17:47:44
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Devant cette vidéo, j'ai pas pu rester de marbre.
Contribution le : 24/07 18:32:47
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|Loom-
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Les cinglés , ils creusent comme des con et se prennent la montagne sur la gueule, normal.
Contribution le : 24/07 21:06:42
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|Gog077
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1 #6
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@Loom- vu la gueule de la carrière, elle n'a pas l'air en activité. Sûrement un site exploité il y a bien longtemps qui ensuite a subit le cours du temps à ciel ouvert.
En tout cas ils ont de la chance que ça ce soit cassé ma gueule d'un seul côté...
Contribution le : 25/07 07:14:14
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|Loom-
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Citation :
Ouais tu as raison.
Contribution le : 25/07 13:38:02
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