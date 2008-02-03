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Asmodee88
Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 6  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1476
Karma: 1645

Contribution le : 24/07 15:59:51
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JackVance
Re: Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1187
Karma: 1181
Whoooo s....e (mot en 6 lettres Kusmo) !
Ce souffle !
Comment se sont-ils retrouvés à creuser de la sorte ???

Contribution le : 24/07 16:58:25
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alfosynchro
Re: Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
Punaise !!

Contribution le : 24/07 17:47:44
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MYRRZINN
Re: Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6007
Devant cette vidéo, j'ai pas pu rester de marbre.

Contribution le : 24/07 18:32:47
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Loom-
Re: Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Les cinglés , ils creusent comme des con et se prennent la montagne sur la gueule, normal.

Contribution le : 24/07 21:06:42
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Gog077
Re: Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2795
Karma: 1562
@Loom- vu la gueule de la carrière, elle n'a pas l'air en activité. Sûrement un site exploité il y a bien longtemps qui ensuite a subit le cours du temps à ciel ouvert.

En tout cas ils ont de la chance que ça ce soit cassé ma gueule d'un seul côté...

Contribution le : 25/07 07:14:14
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Loom-
Re: Effondrement d'une carrière de marbre en inde
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Citation :

@Gog077 a écrit:
@Loom- vu la gueule de la carrière, elle n'a pas l'air en activité. Sûrement un site exploité il y a bien longtemps qui ensuite a subit le cours du temps à ciel ouvert.

En tout cas ils ont de la chance que ça ce soit cassé ma gueule d'un seul côté...



Ouais tu as raison.

Contribution le : 25/07 13:38:02
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