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Asmodee88
In the present futur
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1476
Karma: 1645

Contribution le : 24/07 16:31:27
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blahmeuh
Re: In the present futur
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2221
Karma: 556
in ze future, la petite boite se charge-t-elle d'être intelligente à notre place ?
in ze future, les films au cinéma seront-ils au format vertical ?
...

Contribution le : 24/07 19:02:47
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lsdYoYo
Re: In the present futur
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2966
Karma: 1904
Ouille, ça fait mal...

Contribution le : 25/07 14:36:39
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Wiliwilliam
Re: In the present futur
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41641
Karma: 21376
Les temps changent, ça a toujours été le cas. Certains se concentrent sur ce qu'ils ont perdu. On peut aussi choisir de regarder ce que l'on a gagné.

Contribution le : 25/07 14:50:50
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Nyark_Nyark
Re: In the present futur
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2972
Karma: 1882
@Wiliwilliam Quelques degrés de plus chaque année ?

Contribution le : 27/07 11:18:48
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gnarf2
Re: In the present futur
 1  #6
Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
Post(s): 889
Karma: 1622
De bonnes petites claques surtout sur la fin.
Mais quand je pense que c'est fait par une IA, spécialement pour être visionné sur les réseaux sociaux haha quelle ironie!

Contribution le : 27/07 14:03:53
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