|Asmodee88
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In the present futur
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : 24/07 16:31:27
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|blahmeuh
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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in ze future, la petite boite se charge-t-elle d'être intelligente à notre place ?
in ze future, les films au cinéma seront-ils au format vertical ?
...
Contribution le : 24/07 19:02:47
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|lsdYoYo
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Ouille, ça fait mal...
Contribution le : 25/07 14:36:39
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|Wiliwilliam
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1 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Les temps changent, ça a toujours été le cas. Certains se concentrent sur ce qu'ils ont perdu. On peut aussi choisir de regarder ce que l'on a gagné.
Contribution le : 25/07 14:50:50
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|Nyark_Nyark
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
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@Wiliwilliam Quelques degrés de plus chaque année ?
Contribution le : 27/07 11:18:48
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|gnarf2
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1 #6
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Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
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De bonnes petites claques surtout sur la fin.
Mais quand je pense que c'est fait par une IA, spécialement pour être visionné sur les réseaux sociaux haha quelle ironie!
Contribution le : 27/07 14:03:53
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