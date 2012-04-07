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Asmodee88 In the present futur 4 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1476 Karma: 1645 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 24/07 16:31:27

blahmeuh Re: In the present futur 3 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2221 Karma: 556 in ze future, la petite boite se charge-t-elle d'être intelligente à notre place ?

in ze future, les films au cinéma seront-ils au format vertical ?

...

Contribution le : 24/07 19:02:47

Wiliwilliam Re: In the present futur 1 #4

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41641 Karma: 21376 Les temps changent, ça a toujours été le cas. Certains se concentrent sur ce qu'ils ont perdu. On peut aussi choisir de regarder ce que l'on a gagné.

Contribution le : 25/07 14:50:50

Nyark_Nyark Re: In the present futur 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 29/01/2015 14:41 Post(s): 2972 Karma: 1882 @Wiliwilliam Quelques degrés de plus chaque année ?

Contribution le : 27/07 11:18:48

gnarf2 Re: In the present futur 1 #6

Je suis accro Inscrit: 11/04/2019 16:22 Post(s): 889 Karma: 1622 De bonnes petites claques surtout sur la fin.

Mais quand je pense que c'est fait par une IA, spécialement pour être visionné sur les réseaux sociaux haha quelle ironie!

Contribution le : 27/07 14:03:53