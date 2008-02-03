GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
|Bricci
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GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 24/07 20:35:54
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|Interfector
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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On comprend pas bien, celui en blanc vient piquer un bob a l'autre ?
Dans tous les cas la reaction du jaune est pire que tout. Les gens qui levent le point en premiere reaction, j'ai pas de mot pour exprimer mon mépris.
Contribution le : 24/07 21:47:36
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|blahmeuh
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2 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Citation :
Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à comprendre là...
Contribution le : 24/07 21:57:59
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|Lantiponner
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1 #4
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Le premier coup que l'on voit dans la vidéo vient du gars en blanc. Celui en jaune l'avait agrippé par le col.
Contribution le : 24/07 22:27:32
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|FMJ65
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3 #5
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ah que c'est beau de voir les bidochons du tour de France s'épanouir sur le bord des routes !!!
Contribution le : 24/07 23:37:52
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|Chrys77
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1 #6
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Ils ont abusé du Cochonou !
Contribution le : 24/07 23:52:25
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|Cyril-Fiesta
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2 #7
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Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
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Celui en blanc tape le premier, et à chaque fois que celui en jaune lâche l'affaire et se calme, celui en blanc lui remet un coup
Contribution le : 25/07 02:29:24
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|JackVance
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7 #8
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Après visionnage, je peux affirmé qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans cette vidéo... il n'y a pas d'intelligence tout court d'ailleurs...
Contribution le : 25/07 08:16:45
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|gnarf2
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0 #9
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Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
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C'est mon souvenir de la caravane publicitaire du tour de France (il passait parfois derrière chez moi).
Ils balançaient des tas de petits machins (porte clefs, sachets de boisson en poudre) il y en avait des tonnes.
Instantanément les plus gros connards du quartier ramassaient tout pour leur pomme et leurs nervis nous tapaient dessus si on s'approchait.
Une belle leçon de vie. Les humains restent avant tout des primates, exactement comme ceux à Gibraltar qui piquent tout.
Je remarque que le gars en jaune est menaçant mais sans passer à l'acte. Le gars en blanc attaque direct.
Dès le début le gars en jaune reproche à l'autre de l'avoir frappé au visage, et l'autre lui fourre un truc dans la bouche (!?!).
Contribution le : 25/07 12:46:22
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|Loom-
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0 #10
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Citation :
Oep, on a passé assez de guerre déjà dans le monde, il faut qu'on se fasse chier entre nous.
Contribution le : 25/07 13:55:53
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