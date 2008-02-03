GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲



Je suis accro Inscrit: 11/04/2019 16:22 Post(s): 889 Karma: 1622

C'est mon souvenir de la caravane publicitaire du tour de France (il passait parfois derrière chez moi).

Ils balançaient des tas de petits machins (porte clefs, sachets de boisson en poudre) il y en avait des tonnes.

Instantanément les plus gros connards du quartier ramassaient tout pour leur pomme et leurs nervis nous tapaient dessus si on s'approchait.



Une belle leçon de vie. Les humains restent avant tout des primates, exactement comme ceux à Gibraltar qui piquent tout.



Je remarque que le gars en jaune est menaçant mais sans passer à l'acte. Le gars en blanc attaque direct.

Dès le début le gars en jaune reproche à l'autre de l'avoir frappé au visage, et l'autre lui fourre un truc dans la bouche (!?!).

Contribution le : 25/07 12:46:22