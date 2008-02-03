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Bricci
GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3263
Karma: 11393



Mais mettez-les dans un octogone !

Contribution le : 24/07 20:35:54
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Interfector
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2268
Karma: 2367
On comprend pas bien, celui en blanc vient piquer un bob a l'autre ?
Dans tous les cas la reaction du jaune est pire que tout. Les gens qui levent le point en premiere reaction, j'ai pas de mot pour exprimer mon mépris.

Contribution le : 24/07 21:47:36
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blahmeuh
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2222
Karma: 556
Citation :

@Interfector a écrit:
On comprend pas bien[...]


Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à comprendre là...

Contribution le : 24/07 21:57:59
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Lantiponner
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 635
Le premier coup que l'on voit dans la vidéo vient du gars en blanc. Celui en jaune l'avait agrippé par le col.

Contribution le : 24/07 22:27:32
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FMJ65
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 3  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17975
Karma: 7631
Ah que c'est beau de voir les bidochons du tour de France s'épanouir sur le bord des routes !!!

Contribution le : 24/07 23:37:52
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Chrys77
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
Ils ont abusé du Cochonou !

Contribution le : 24/07 23:52:25
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Cyril-Fiesta
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 2  #7
Je suis accro
Inscrit: 05/03/2008 02:55
Post(s): 1192
Karma: 802
Celui en blanc tape le premier, et à chaque fois que celui en jaune lâche l'affaire et se calme, celui en blanc lui remet un coup

Contribution le : 25/07 02:29:24
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JackVance
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 7  #8
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1189
Karma: 1181
Après visionnage, je peux affirmé qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans cette vidéo... il n'y a pas d'intelligence tout court d'ailleurs...

Contribution le : 25/07 08:16:45
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gnarf2
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
Post(s): 889
Karma: 1622
C'est mon souvenir de la caravane publicitaire du tour de France (il passait parfois derrière chez moi).
Ils balançaient des tas de petits machins (porte clefs, sachets de boisson en poudre) il y en avait des tonnes.
Instantanément les plus gros connards du quartier ramassaient tout pour leur pomme et leurs nervis nous tapaient dessus si on s'approchait.

Une belle leçon de vie. Les humains restent avant tout des primates, exactement comme ceux à Gibraltar qui piquent tout.

Je remarque que le gars en jaune est menaçant mais sans passer à l'acte. Le gars en blanc attaque direct.
Dès le début le gars en jaune reproche à l'autre de l'avoir frappé au visage, et l'autre lui fourre un truc dans la bouche (!?!).

Contribution le : 25/07 12:46:22
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Loom-
Re: GROSSE baston au Tour de France dont l’enjeu est…un bob ! 🥲
 0  #10
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11244
Karma: 4802
Citation :

@gnarf2 a écrit:
C'est mon souvenir de la caravane publicitaire du tour de France (il passait parfois derrière chez moi).
Ils balançaient des tas de petits machins (porte clefs, sachets de boisson en poudre) il y en avait des tonnes.
Instantanément les plus gros connards du quartier ramassaient tout pour leur pomme et leurs nervis nous tapaient dessus si on s'approchait.

Une belle leçon de vie. Les humains restent avant tout des primates, exactement comme ceux à Gibraltar qui piquent tout.

Je remarque que le gars en jaune est menaçant mais sans passer à l'acte. Le gars en blanc attaque direct.
Dès le début le gars en jaune reproche à l'autre de l'avoir frappé au visage, et l'autre lui fourre un truc dans la bouche (!?!).



Oep, on a passé assez de guerre déjà dans le monde, il faut qu'on se fasse chier entre nous.

Contribution le : 25/07 13:55:53
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