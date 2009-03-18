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Daniellou Oups 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2894 Karma: 6012 Un camion percute un mur

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 24/07 20:57:23

Gog077 Re: Oups 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2795 Karma: 1562 C'est peut-être un mal pour un bien vu comment cette structure avait l'air de tenir à pas grand chose.

Contribution le : 24/07 21:04:17

blahmeuh Re: Oups 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2222 Karma: 556 Sur le constat : "le mur n'a pas respecté la priorité et était en stationnement gênant"

Contribution le : 24/07 21:50:34

FanfanLaTulipe Re: Oups 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 687 Karma: 389 Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément !

Contribution le : 24/07 23:14:58

FMJ65 Re: Oups 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17975 Karma: 7631 beau mikado !

Contribution le : 24/07 23:38:40

Chrys77 Re: Oups 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4982 Karma: 3496 Au départ on a l'impression que c'est plutôt léger comme structure, mais c'est quand elle vient défoncer l'avant du camion qu'on voit que c'est du lourd

Contribution le : 24/07 23:48:08

alfosynchro Re: Oups 0 #7

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21214 Karma: 8838 Si là-bas les assurances marchent pareil qu'en France, les parties hautes ne sont pas couvertes, et donc ça va leur faire très mal quelque part...



Bon, sinon on en parle de comment ça se fait qu'il y a une caméra justement là au bon moment ?



Peut-être pour surveiller l'abri-bus ?

Contribution le : 25/07 05:57:39

MYRRZINN Re: Oups 0 #8

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3786 Karma: 6006 Bah, du scotch et c'est réparé ! Ah, ben non. Ils l'ont bu avant le boulot.

Contribution le : 25/07 09:14:12