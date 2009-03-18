|Daniellou
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Oups
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Un camion percute un mur
Contribution le : 24/07 20:57:23
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|Gog077
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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C'est peut-être un mal pour un bien vu comment cette structure avait l'air de tenir à pas grand chose.
Contribution le : 24/07 21:04:17
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|blahmeuh
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Sur le constat : "le mur n'a pas respecté la priorité et était en stationnement gênant"
Contribution le : 24/07 21:50:34
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|FanfanLaTulipe
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément !
Contribution le : 24/07 23:14:58
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|FMJ65
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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beau mikado !
Contribution le : 24/07 23:38:40
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|Chrys77
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Au départ on a l'impression que c'est plutôt léger comme structure, mais c'est quand elle vient défoncer l'avant du camion qu'on voit que c'est du lourd
Contribution le : 24/07 23:48:08
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|alfosynchro
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Si là-bas les assurances marchent pareil qu'en France, les parties hautes ne sont pas couvertes, et donc ça va leur faire très mal quelque part...
Bon, sinon on en parle de comment ça se fait qu'il y a une caméra justement là au bon moment ?
Peut-être pour surveiller l'abri-bus ?
Contribution le : 25/07 05:57:39
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|MYRRZINN
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Bah, du scotch et c'est réparé ! Ah, ben non. Ils l'ont bu avant le boulot.
Contribution le : 25/07 09:14:12
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