Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Oups
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2894
Karma: 6012
Un camion percute un mur

Contribution le : 24/07 20:57:23
Signaler

Gog077
Re: Oups
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2795
Karma: 1562
C'est peut-être un mal pour un bien vu comment cette structure avait l'air de tenir à pas grand chose.

Contribution le : 24/07 21:04:17
Signaler

blahmeuh
Re: Oups
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2222
Karma: 556
Sur le constat : "le mur n'a pas respecté la priorité et était en stationnement gênant"

Contribution le : 24/07 21:50:34
Signaler

FanfanLaTulipe
Re: Oups
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 687
Karma: 389
Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément !

Contribution le : 24/07 23:14:58
Signaler

FMJ65
Re: Oups
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17975
Karma: 7631
beau mikado !

Contribution le : 24/07 23:38:40
Signaler

Chrys77
Re: Oups
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
Au départ on a l'impression que c'est plutôt léger comme structure, mais c'est quand elle vient défoncer l'avant du camion qu'on voit que c'est du lourd 🙂

Contribution le : 24/07 23:48:08
Signaler

alfosynchro
Re: Oups
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21214
Karma: 8838
Si là-bas les assurances marchent pareil qu'en France, les parties hautes ne sont pas couvertes, et donc ça va leur faire très mal quelque part...

Bon, sinon on en parle de comment ça se fait qu'il y a une caméra justement là au bon moment ?

Peut-être pour surveiller l'abri-bus ?

Contribution le : 25/07 05:57:39
Signaler

MYRRZINN
Re: Oups
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3786
Karma: 6006
Bah, du scotch et c'est réparé ! Ah, ben non. Ils l'ont bu avant le boulot.

Contribution le : 25/07 09:14:12
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.