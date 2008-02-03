Un brancard et son patient font des roulades dans une pente



Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 494 Karma: 429

Daniellou Non pas de pardon, c'est enrichissant pour tout le monde et je trouve cela "sensibilisant" pour ceux qui auraient du mal à faire la différence donc "merci à toi"



edit : j'ai pu remarquer qu'il y en avait d'autres je pense : "affiche spider-man", la Harley Davishiotte aussi (la personne filme facilement entre le guidon et le mur alors qu'il n'y a pas la place de passer), je suspecte "l'éléphant" aussi mais j'ai moins de temps pour analyser ce matin:p Non pas de pardon, c'est enrichissant pour tout le monde et je trouve cela "sensibilisant" pour ceux qui auraient du mal à faire la différence donc "merci à toi"edit : j'ai pu remarquer qu'il y en avait d'autres je pense : "affiche spider-man", la Harley Davishiotte aussi (la personne filme facilement entre le guidon et le mur alors qu'il n'y a pas la place de passer), je suspecte "l'éléphant" aussi mais j'ai moins de temps pour analyser ce matin:p

Contribution le : 25/07 08:35:16