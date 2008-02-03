Un brancard et son patient font des roulades dans une pente
|Daniellou
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Un brancard et son patient font des roulades dans une pente
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0 #1
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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pendant que les ambulancier courent après
(y'a moyen de faire un joli procès si c'est aux US...)
Contribution le : 25/07 07:43:05
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|JackVance
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2 #2
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@Daniellou
Ca sent un peu le fake quand même...
Contribution le : 25/07 08:04:05
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|Banbs
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1 #3
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@Daniellou c'est de l'ia. une des particularités que "pour l'instant" les générateurs de vidéos ont du mal à gérer c'est la "non-synchronisation des mouvement quand il y a de la foule. l'IA va naturellement synchroniser tous les mouvements des individus à l'écran. Ici c'est assez simple, il suffit de prendre le curseur du lecteur et de les faire danser
Contribution le : 25/07 08:05:08
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|Daniellou
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0 #4
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@JackVance @Banbs merci, pardon
Contribution le : 25/07 08:24:09
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|Banbs
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0 #5
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@Daniellou Non pas de pardon, c'est enrichissant pour tout le monde et je trouve cela "sensibilisant" pour ceux qui auraient du mal à faire la différence donc "merci à toi"
edit : j'ai pu remarquer qu'il y en avait d'autres je pense : "affiche spider-man", la Harley Davishiotte aussi (la personne filme facilement entre le guidon et le mur alors qu'il n'y a pas la place de passer), je suspecte "l'éléphant" aussi mais j'ai moins de temps pour analyser ce matin:p
Contribution le : 25/07 08:35:16
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|JackVance
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0 #6
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Je suis accro
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@Daniellou
Ben oui, pas de pardon, c'est pas bien grave ! Surtout que des fois, la nuance est vraiment faible, et on s'y casse le nez !
Pas d'inquiétude, merci à toi de nous trouver du contenu
Contribution le : 25/07 08:41:48
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|blahmeuh
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0 #7
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Je masterise !
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dernière image de la vidéo : le médic s'approche pour apporter des soins, le fuyard est derrière...
Contribution le : 25/07 09:25:46
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