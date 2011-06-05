|Daniellou
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Il se moque du mug géant de sa femme
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 25/07 09:34:15
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Il y eut une époque où je buvais beaucoup de thé au lait, à tel point que j'avais imaginé me promener avec ma réserve dans un sac à dos, tel un camion citerne qui ne pouvait pas faire un kilomètre sans son carburant... ^^
Contribution le : 25/07 10:03:23
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|gnarf2
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
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Tout est dans le son. Rires contagieux!
waididioufindthat?
Contribution le : 25/07 12:38:16
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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On y croit pas du tout. Mise en scène : le gars n'aurait pas la force de soulever un mug d'un litre. Alors, 10 litres...
Contribution le : 25/07 13:04:07
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|MYRRZINN
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1 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Citation :
Ben, c'est un bienfait finalement que tu ais arrêté le thé au lait et que tu sois revenu à la raison : l' alcool est la seule véritable boisson certifiée BIO par @Koreus pour faire des commentaires. Et t'as eu raison !
Contribution le : 25/07 13:45:32
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|Kendaar
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1 #6
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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vous avez remarqué que le mec a un 2eme visage, quand il penche la tete vers le bas avec sa casquette et ses lunettes ?
Contribution le : 25/07 21:40:48
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|Meph974
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0 #7
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Au moins il a la cuilliere qui vas avec accroché au mur.
Contribution le : 26/07 16:56:50
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