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Daniellou
Il se moque du mug géant de sa femme
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2877
Karma: 5998

Contribution le : 25/07 09:34:15
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alfosynchro
Re: Il se moque du mug géant de sa femme
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
Il y eut une époque où je buvais beaucoup de thé au lait, à tel point que j'avais imaginé me promener avec ma réserve dans un sac à dos, tel un camion citerne qui ne pouvait pas faire un kilomètre sans son carburant... ^^

Contribution le : 25/07 10:03:23
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gnarf2
Re: Il se moque du mug géant de sa femme
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 11/04/2019 16:22
Post(s): 889
Karma: 1622
Tout est dans le son. Rires contagieux!
waididioufindthat?

Contribution le : 25/07 12:38:16
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MYRRZINN
Re: Il se moque du mug géant de sa femme
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6007
On y croit pas du tout. Mise en scène : le gars n'aurait pas la force de soulever un mug d'un litre. Alors, 10 litres...

Contribution le : 25/07 13:04:07
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MYRRZINN
Re: Il se moque du mug géant de sa femme
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3783
Karma: 6007
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Il y eut une époque où je buvais beaucoup de thé au lait, à tel point que j'avais imaginé me promener avec ma réserve dans un sac à dos, tel un camion citerne qui ne pouvait pas faire un kilomètre sans son carburant... ^^


Ben, c'est un bienfait finalement que tu ais arrêté le thé au lait et que tu sois revenu à la raison : l' alcool est la seule véritable boisson certifiée BIO par @Koreus pour faire des commentaires. Et t'as eu raison !

Contribution le : 25/07 13:45:32
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Kendaar
Re: Il se moque du mug géant de sa femme
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3324
Karma: 1896
vous avez remarqué que le mec a un 2eme visage, quand il penche la tete vers le bas avec sa casquette et ses lunettes ? 🙂

Contribution le : 25/07 21:40:48
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Meph974
Re: Il se moque du mug géant de sa femme
 0  #7
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1461
Karma: 812
Au moins il a la cuilliere qui vas avec accroché au mur.

Contribution le : 26/07 16:56:50
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