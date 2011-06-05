Il se moque du mug géant de sa femme



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3783 Karma: 6007



@alfosynchro a écrit:

Il y eut une époque où je buvais beaucoup de thé au lait, à tel point que j'avais imaginé me promener avec ma réserve dans un sac à dos, tel un camion citerne qui ne pouvait pas faire un kilomètre sans son carburant... ^^



Ben, c'est un bienfait finalement que tu ais arrêté le thé au lait et que tu sois revenu à la raison : l' alcool est la seule véritable boisson certifiée BIO par @Koreus pour faire des commentaires. Et t'as eu raison ! Citation :Ben, c'est un bienfait finalement que tu ais arrêté le thé au lait et que tu sois revenu à la raison : l' alcool est la seule véritable boisson certifiée BIO par @pour faire des commentaires. Et t'as eu raison !

Contribution le : 25/07 13:45:32