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Daniellou
Coup de boule d'un gros poisson
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2886
Karma: 6007
Les yeux bandés par un masque chirurgical, il tend du bout des dents de la nourriture à un poisson dans un aquarium... Mauvaise idée

Contribution le : 25/07 09:40:33
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alfosynchro
Re: Coup de boule d'un gros poisson
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
Pire qu'un coup de foudre !!

Contribution le : 25/07 09:59:54
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FanfanLaTulipe
Re: Coup de boule d'un gros poisson
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 687
Karma: 389
Qui peut continuer à filmer ce genre de scène ? Franchement...

Contribution le : 25/07 18:38:31
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Loom-
Re: Coup de boule d'un gros poisson
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11243
Karma: 4802
Le premier homme K.O par un poisson, elle est bonne.

Contribution le : 25/07 20:28:50
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Koreus
Re: Coup de boule d'un gros poisson
 2  #5
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77818
Karma: 39543

I got KNOCKED OUT by a FISH😳

Il a simulé 🙂

Contribution le : 26/07 10:22:13
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