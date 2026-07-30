|Pettoman
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Scupture Hypnotisante
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
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Ici, la gravité devient art
Par Reinhard Haverkamp @reinhardhaverkamp
Reinhard Haverkamp est un sculpteur germano-norvégien dont les œuvres cinétiques explorent le délicat équilibre entre ingénierie et poésie.
Travaillant le bois, le métal, le fil de fer et les structures sous tension, il crée des sculptures qui réagissent à la gravité, au vent et au mouvement avec une légèreté remarquable. Ses constructions élégantes estompent les frontières entre l’art et la mécanique, révélant comment l’équilibre, la force et le mouvement peuvent devenir un langage d’une beauté sereine.
Personnellement cette sculpture me rend fou de compréhension, j'aimerais tellement un autre angle pour mieux comprendre ce que je vois XD.
Contribution le : 26/07 13:06:17
Edité par Pettoman sur 30/7/2026 3:39:56
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Contribution le : 26/07 13:08:34
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|vivaberthaga
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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J'ai cru mais non. Ca aurait été sympa d'avoir un autre angle de vue.
Contribution le : 26/07 13:27:44
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|zanatany
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 24/07 11:14:36
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@Pettoman
J'ai été "inoptisé"... C'est du javanais?
Contribution le : 26/07 16:44:29
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|Kendaar
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0 #5
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Je masterise !
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@zanatany dis toi qu'en plus d'etre inoptisé, il ya un gars qui a scupté cette oeuvre d'art !
Contribution le : 26/07 19:53:20
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|FefefeuJejejeu
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0 #6
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Je masterise !
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@Kendaar Et moi qui pensais voir un flim sur le cyclimse…
Contribution le : 26/07 22:08:20
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