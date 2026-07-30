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Pettoman
Scupture Hypnotisante
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
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Karma: 1198

https://instagram.com/p/DbI7qBAiZe6

Ici, la gravité devient art
Par Reinhard Haverkamp @reinhardhaverkamp

Reinhard Haverkamp est un sculpteur germano-norvégien dont les œuvres cinétiques explorent le délicat équilibre entre ingénierie et poésie.

Travaillant le bois, le métal, le fil de fer et les structures sous tension, il crée des sculptures qui réagissent à la gravité, au vent et au mouvement avec une légèreté remarquable. Ses constructions élégantes estompent les frontières entre l’art et la mécanique, révélant comment l’équilibre, la force et le mouvement peuvent devenir un langage d’une beauté sereine.

Personnellement cette sculpture me rend fou de compréhension, j'aimerais tellement un autre angle pour mieux comprendre ce que je vois XD.

Contribution le : 26/07 13:06:17

Edité par Pettoman sur 30/7/2026 3:39:56
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JackVance
Re: Scupture inoptisante
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1191
Karma: 1182
Déjà plus ou moins posté...

Contribution le : 26/07 13:08:34
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vivaberthaga
Re: Scupture inoptisante
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3912
Karma: 3901
J'ai cru mais non. Ca aurait été sympa d'avoir un autre angle de vue.

Contribution le : 26/07 13:27:44
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zanatany
Re: Scupture inoptisante
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 24/07 11:14:36
Post(s): 8
@Pettoman
J'ai été "inoptisé"... C'est du javanais?

Contribution le : 26/07 16:44:29
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Kendaar
Re: Scupture inoptisante
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3324
Karma: 1897
@zanatany dis toi qu'en plus d'etre inoptisé, il ya un gars qui a scupté cette oeuvre d'art ! 🙂

Contribution le : 26/07 19:53:20
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FefefeuJejejeu
Re: Scupture inoptisante
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2111
Karma: 1325
@Kendaar Et moi qui pensais voir un flim sur le cyclimse…

Contribution le : 26/07 22:08:20
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