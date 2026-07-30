Scupture Hypnotisante

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Ici, la gravité devient art

Par Reinhard Haverkamp



Reinhard Haverkamp est un sculpteur germano-norvégien dont les œuvres cinétiques explorent le délicat équilibre entre ingénierie et poésie.



Travaillant le bois, le métal, le fil de fer et les structures sous tension, il crée des sculptures qui réagissent à la gravité, au vent et au mouvement avec une légèreté remarquable. Ses constructions élégantes estompent les frontières entre l’art et la mécanique, révélant comment l’équilibre, la force et le mouvement peuvent devenir un langage d’une beauté sereine.



Personnellement cette sculpture me rend fou de compréhension, j'aimerais tellement un autre angle pour mieux comprendre ce que je vois XD. Ici, la gravité devient artPar Reinhard Haverkamp @reinhardhaverkamp Reinhard Haverkamp est un sculpteur germano-norvégien dont les œuvres cinétiques explorent le délicat équilibre entre ingénierie et poésie.Travaillant le bois, le métal, le fil de fer et les structures sous tension, il crée des sculptures qui réagissent à la gravité, au vent et au mouvement avec une légèreté remarquable. Ses constructions élégantes estompent les frontières entre l’art et la mécanique, révélant comment l’équilibre, la force et le mouvement peuvent devenir un langage d’une beauté sereine.Personnellement cette sculpture me rend fou de compréhension, j'aimerais tellement un autre angle pour mieux comprendre ce que je vois XD.

Contribution le : 26/07 13:06:17

Edité par Pettoman sur 30/7/2026 3:39:56

