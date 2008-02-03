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Vouloir capturer un python à mains nues
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 789
Karma: 636

https://www.reddit.com/comments/1ov40tm

L'homme s'en est sorti indemne et le python a été relâché (article en anglais). Le but était de prendre des photos de l'animal à des fins scientifiques.

Indonésie Bornéo homme rivière nuit bateau barque cou suffoquer

Contribution le : 26/07 14:05:07
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JackVance
Re: Vouloir capturer un python à mains nues
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1189
Karma: 1181
L'origine :

• Expédition scientifique

Finalité :

• Scientifiquement loupé...

Contribution le : 26/07 14:57:17
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MYRRZINN
Re: Vouloir capturer un python à mains nues
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3786
Karma: 6007
"Elle, avait, de tout petits pythons, Valentiiiiineuuuh, elle avait de tout petits pythons que je tâtais à tâtons tontaiiiineuuuh, elle avait un tout petit python, Valentiiiineuuuuh, Valentiiiineuuuuh !"...

Bon, sérieux, faut qu'j'arrête la beuh...

Contribution le : 26/07 16:45:50
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Chrys77
Re: Vouloir capturer un python à mains nues
 2  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4987
Karma: 3497
C'est plutôt le python qui attrape l'homme, et sans les mains !

Contribution le : 26/07 23:48:04
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FefefeuJejejeu
Re: Vouloir capturer un python à mains nues
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2106
Karma: 1321
Pourtant les alsaciens avaient prévenu : "Python, tuile !"

Contribution le : 27/07 15:36:23
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