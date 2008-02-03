|Lantiponner
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Vouloir capturer un python à mains nues
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1ov40tm
L'homme s'en est sorti indemne et le python a été relâché (article en anglais). Le but était de prendre des photos de l'animal à des fins scientifiques.
Indonésie Bornéo homme rivière nuit bateau barque cou suffoquer
Contribution le : 26/07 14:05:07
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|JackVance
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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L'origine :
• Expédition scientifique
Finalité :
• Scientifiquement loupé...
Contribution le : 26/07 14:57:17
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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"Elle, avait, de tout petits pythons, Valentiiiiineuuuh, elle avait de tout petits pythons que je tâtais à tâtons tontaiiiineuuuh, elle avait un tout petit python, Valentiiiineuuuuh, Valentiiiineuuuuh !"...
Bon, sérieux, faut qu'j'arrête la beuh...
Contribution le : 26/07 16:45:50
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|Chrys77
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2 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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C'est plutôt le python qui attrape l'homme, et sans les mains !
Contribution le : 26/07 23:48:04
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|FefefeuJejejeu
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Pourtant les alsaciens avaient prévenu : "Python, tuile !"
Contribution le : 27/07 15:36:23
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