Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Vouloir capturer un python à mains nues 4 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 789 Karma: 636

https://www.reddit.com/comments/1ov40tm



L'homme s'en est sorti indemne et le python a été relâché (



Afficher le spoil Indonésie Bornéo homme rivière nuit bateau barque cou suffoquer L'homme s'en est sorti indemne et le python a été relâché ( article en anglais ). Le but était de prendre des photos de l'animal à des fins scientifiques.

Contribution le : 26/07 14:05:07

MYRRZINN Re: Vouloir capturer un python à mains nues 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3786 Karma: 6007 "Elle, avait, de tout petits pythons, Valentiiiiineuuuh, elle avait de tout petits pythons que je tâtais à tâtons tontaiiiineuuuh, elle avait un tout petit python, Valentiiiineuuuuh, Valentiiiineuuuuh !"...



Bon, sérieux, faut qu'j'arrête la beuh...

Contribution le : 26/07 16:45:50