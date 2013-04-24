Options du sujet Imprimer le sujet

Lantiponner Descente osée en skate 5 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 813 Karma: 664

https://www.reddit.com/comments/1bxcgp4



Descendre une pente assez raide allongé sur son skate, et faire au passage quelques sauts. J'ai ressenti comme une douleur fantôme au coccyx et à la colonne vertébrale.^^ Descendre une pente assez raide allongé sur son skate, et faire au passage quelques sauts. J'ai ressenti comme une douleur fantôme au coccyx et à la colonne vertébrale.^^

Contribution le : 26/07 14:13:26

Loom- Re: Descente osée en skate 2 #2

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11247 Karma: 4803 Ça sert a rien de jubilé, il entend rien il est décédé après le virage .

Contribution le : 26/07 16:00:27