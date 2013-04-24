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Lantiponner
Descente osée en skate
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 813
Karma: 664

https://www.reddit.com/comments/1bxcgp4

Descendre une pente assez raide allongé sur son skate, et faire au passage quelques sauts. J'ai ressenti comme une douleur fantôme au coccyx et à la colonne vertébrale.^^

Contribution le : 26/07 14:13:26
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Loom-
Re: Descente osée en skate
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
Ça sert a rien de jubilé, il entend rien il est décédé après le virage .

Contribution le : 26/07 16:00:27
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