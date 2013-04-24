|Lantiponner
|
Descente osée en skate
|
5 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 813
Karma: 664
|
https://www.reddit.com/comments/1bxcgp4
Descendre une pente assez raide allongé sur son skate, et faire au passage quelques sauts. J'ai ressenti comme une douleur fantôme au coccyx et à la colonne vertébrale.^^
Contribution le : 26/07 14:13:26
|Signaler
|Loom-
|
2 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
|
Ça sert a rien de jubilé, il entend rien il est décédé après le virage .
Contribution le : 26/07 16:00:27
|Signaler