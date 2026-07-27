

Je viens d'arriver Inscrit: 26/07 14:54:40 Post(s): 2

Une vidéo illustrant la maîtrise des pilotes de l'armée de l'air algérienne aux commandes d'avions amphibies de lutte contre les incendies Beriev Be-200, mettant en évidence leur grande compétence et leur capacité exceptionnelle à exécuter des manœuvres d'une grande complexité et précision pour éteindre des feux de forêt en terrain montagneux accidenté.



La compétence de l'armée de l'air Algérienne

Contribution le : 26/07 14:59:39

Edité par Wiliwilliam sur 27/7/2026 11:51:16

