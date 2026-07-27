|OussMaam09
|
La compétence de l'armée de l'air Algérienne
|
1 #1
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 26/07 14:54:40
Post(s): 2
|
Une vidéo illustrant la maîtrise des pilotes de l'armée de l'air algérienne aux commandes d'avions amphibies de lutte contre les incendies Beriev Be-200, mettant en évidence leur grande compétence et leur capacité exceptionnelle à exécuter des manœuvres d'une grande complexité et précision pour éteindre des feux de forêt en terrain montagneux accidenté.
La compétence de l'armée de l'air Algérienne
Contribution le : 26/07 14:59:39
Edité par Wiliwilliam sur 27/7/2026 11:51:16
|Signaler
|Loom-
|
2 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
|
Il n'y a pas de vidéo
@OussMaam09
Contribution le : 26/07 15:56:32
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
|
@Loom-
Peut-être que, comme il est nouveau, son post doit passer par la modération pour validation ?
Contribution le : 26/07 16:07:58
|Signaler
|Loom-
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
|
Citation :
Je ne me souvenais plus de ce détail, donc si tu le dis ok.
Contribution le : 26/07 16:59:08
|Signaler
|OussMaam09
|
0 #5
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 26/07 14:54:40
Post(s): 2
|
j'aimis unliende la video.Dzl
Contribution le : 26/07 18:07:52
|Signaler