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OussMaam09
La compétence de l'armée de l'air Algérienne
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 26/07 14:54:40
Post(s): 2
Une vidéo illustrant la maîtrise des pilotes de l'armée de l'air algérienne aux commandes d'avions amphibies de lutte contre les incendies Beriev Be-200, mettant en évidence leur grande compétence et leur capacité exceptionnelle à exécuter des manœuvres d'une grande complexité et précision pour éteindre des feux de forêt en terrain montagneux accidenté.

La compétence de l'armée de l'air Algérienne

Contribution le : 26/07 14:59:39

Edité par Wiliwilliam sur 27/7/2026 11:51:16
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Loom-
Re: La compétence de l'armée de l'air Algérienne
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
Il n'y a pas de vidéo 😮

@OussMaam09

Contribution le : 26/07 15:56:32
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alfosynchro
Re: La compétence de l'armée de l'air Algérienne
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
@Loom-
Peut-être que, comme il est nouveau, son post doit passer par la modération pour validation ?

Contribution le : 26/07 16:07:58
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Loom-
Re: La compétence de l'armée de l'air Algérienne
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
Citation :

@alfosynchro a écrit:
@Loom-
Peut-être que, comme il est nouveau, son post doit passer par la modération pour validation ?



Je ne me souvenais plus de ce détail, donc si tu le dis ok.

Contribution le : 26/07 16:59:08
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OussMaam09
Re: La compétence de l'armée de l'air Algérienne
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 26/07 14:54:40
Post(s): 2
j'aimis unliende la video.Dzl

Contribution le : 26/07 18:07:52
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