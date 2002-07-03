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Daniellou Radar sur pattes 1 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2902 Karma: 6053 Un homme déguisé en radar flashe une voiture de police, celle-ci fait marche arrière, le "radar" se carapate en courant Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 26/07 17:26:50

JackVance Re: Radar sur pattes 6 #2

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1189 Karma: 1181 Si je ne m'abuse, ce flash, c'est Rémy Gaillard, et cette vidéo doit avoir une bonne quinzaine d'années

Contribution le : 26/07 17:48:26

Daniellou Re: Radar sur pattes 0 #3

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2902 Karma: 6053 @JackVance Ah mais oui!!! Bon, DJP du coup sans le moindre doute

Contribution le : 26/07 17:58:08

FMJ65 Re: Radar sur pattes 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17980 Karma: 7632 Et du bien vieux !!!!

Contribution le : 26/07 21:16:09

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