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Daniellou
Radar sur pattes
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2902
Karma: 6053
Un homme déguisé en radar flashe une voiture de police, celle-ci fait marche arrière, le "radar" se carapate en courant

Contribution le : 26/07 17:26:50
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JackVance
Re: Radar sur pattes
 6  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1189
Karma: 1181
Si je ne m'abuse, ce flash, c'est Rémy Gaillard, et cette vidéo doit avoir une bonne quinzaine d'années 😉

Contribution le : 26/07 17:48:26
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Daniellou
Re: Radar sur pattes
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2902
Karma: 6053
@JackVance Ah mais oui!!! Bon, DJP du coup sans le moindre doute

Contribution le : 26/07 17:58:08
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FMJ65
Re: Radar sur pattes
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17980
Karma: 7632
Et du bien vieux !!!!

Contribution le : 26/07 21:16:09
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Koreus
Re: Radar sur pattes
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77823
Karma: 39443
La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic79053.html

Contribution le : 27/07 11:12:24
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